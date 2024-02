Chiara Ferragni in ripresa dopo la rottura con Fedez: al lunapark “mano nella mano”: il dettaglio non sfugge agli occhi dei fan

Da diversi giorni non si parla d’altro che della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni. Una notizia che in molti avevano previsto ma che allo stesso tempo ha colto di sorpresa molti fan. Dopo la bufera le due parti coinvolte provano a riconquistare, anche se lentamente, le loro giornate. Ieri Fedez è andato alla sfilata di moda di Donatella Versace, ed oggi Chiara Ferragni al lunapark.

Chiara Ferragni al lunapark con i figli

Ad accompagnare la giovane imprenditrice digitale nell’uscita pomeridiana al lunapark c’erano i due figli Leone e Vittoria. Nelle storie pubblicate dalla stessa Ferragni, che ritorna sui social dopo diversi giorni di assenza, si nota un dettaglio. Lei con i due figli sulle giostre e poi una foto che immortale da dietro Leone mano nella mano con una bambina. Capelli biondi, raccolti in una coda, a vederla sembra essere una coetanea del piccolo.

Leone

Chiara Ferragni, dopo le diverse vicende che la vedono protagonista, sta cercando di riconquistare la sua vita al di fuori delle mura domestiche. Infatti, ormai da diversi giorni, l’influencer non era stata mai vista in pubblico. Non si è recata nemmeno ad una delle sfilate della Fashion Week di Milano, a differenza della sorella Valentina. Come affermato sia da Chiara che da Fedez, al momento la loro priorità assoluta sono i figli.

Chiara Ferragni e Vittoria

Intanto il rapper, oltre ad essere andato alla sfilata di Donatella Versace, ha anche trovato un appartamento a CityLife per 17.000€ al mese. E, intercettato da un inviato di Pomeriggio 5 ha ribadito quanto detto sopra riguardo i figli. Entrambi cercheranno di trovare la soluzione migliore non solo per la loro relazione che non si sa se potrà o meno essere recuperata, ma anche per la futura gestione dei loro figli e sembra che Chiara si sia preventivamente mossa in questo senso.