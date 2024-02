Chiara Ferragni torna sui social e parla con i suoi follower: “Non vedo l’ora finisca”

Chiara Ferragni torna a parlare con i suoi follower in modo aperto e senza alcun filtro sulla sua situazione attuale. Lo fa attraverso alcune storie su Instagram, chiedendo (letteralmente) a chi la segue semplicemente “Come state”. Parte così una serie di botta e risposta con chi le dice di resistere, chi la incoraggia, chi le parla di un anno astrologicamente “fortunato”.

L’influencer ha commentato il periodo difficile che sta affrontando, non solo per la recente separazione da Fedez ma anche per i guai giudiziari e le multe che sta fronteggiando. Chiara Ferragni ha espresso gratitudine ai suoi fan per il loro sostegno. Dopo la situazione problematica con il “Balocco gate”, l’imprenditrice è ora al centro dei pettegolezzi per la presunta crisi con il marito Fedez.

Ci sono tantissime speculazioni sulla “crisi farsa” o su un riavvicinamento tra i due. In ogni caso, Chiara Ferragni si mostra sui social aperta a consigli, rassicurazioni e disponibile a parlare di diverse impressioni e sensazioni. Tre giorni fa, durante un’intervista a Pomeriggio Cinque, aveva dichiarato: “È un momento doloroso, fatemi andare dalla psicologa”.

Chiara Ferragni appare abbastanza sconfortata. Allo stesso modo era apparso il marito, Fedez, che aveva comunicato su Instagram il proprio bisogno di amuleti, portafortuna di ogni tipo, facendo dell’ampia autoironia. Questa mattina, su Instagram, ha condiviso, rispondendo al suggerimento di un follower sull’anno astrologico:

Dovrebbe essere l’anno del Toro, ma tutto mi sembra tranne che un bell’anno.

Aggiungendo la sezione domande nelle storie per i suoi fan, Chiara Ferragni ha rotto il silenzio raccontando di attraversare “giornate difficili”. Rivolgendosi ai suoi seguaci, dice anche:

È da un po’ che non mi faccio sentire, sono state giornate difficili. Volevo salutarvi, sapere come state. Vi leggo nei messaggi diretti, sapete sempre come starmi vicino in qualsiasi momento della mia vita.

Di sicuro non è facile restare positivi. In risposta a un utente che le aveva scritto ‘Dopo il temporale esce sempre l’arcobaleno’, Chiara Ferragni ha subito replicato: “Non sai quanto lo aspetto” (condito da emoji dell’arcobaleno). La fortuna sembra essere il nuovo leitmotiv della coppia: Fedez, infatti, ha rivelato ieri di essersi fatto male durante l’allenamento sul ring di boxe, “Mi si è rotto un dente” ha raccontato mostrando in video il suo infortunio.