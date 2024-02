Fedez fa un ultimo tentativo disperato per farsi perdonare da Chiara Ferragni: cosa ha appena pubblicato sui social

Il nuovo anno è già stato segnato da diversi scandali soprattutto nel mondo dello spettacolo e della musica. Infatti, da diverse settimane l’argomento che sicuramente ha tenuto molte persone attaccate al web sono stati i Ferragnez. L’amato coppia dei social è arrivata ad un punto di rottura che sembra non poter essere risolto. Per molti è stata una sorpresa, mentre molte altre persone immaginavano che sarebbe finita così. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, forse già pieno da tempo, sarebbe da imputare ad uno degli episodi di Muschio Selvaggio, dove oggi compare un audio che Fedez avrebbe pubblicato per farsi perdonare.

Muschio Selvaggio

A quanto pare, i problemi della coppia non sono recenti, infatti secondo molti fan, le prime avvisaglie di crisi si potevano intuire già da un paio di anni. Una serie di problemi che, hanno catapultato la coppia in una vera e propria tempesta, sarebbero la causa della rottura. Ma, l’attacco finale sarebbe arrivato da Travaglio, ospite a Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez. Infatti, nella puntata del 18 febbraio, giorno in cui Fedez viene cacciato di casa, Travaglio paragona Chiara Ferragni a Wanna Marchi. Fedez non attacca e non difende la moglie, ma dice solamente:

“Ok, se vuoi ti rispondo”

Evidentemente, questa rispostta non è bastata a Chiara Ferragni, che sperava in un supporto maggiore da parte del marito. Ma oggi, sembra che Fedez stia provando a chiedere scusa a Chiara Ferragni, proprio attraverso la pagina di Muschio Selvaggio. Il rapper condivide con i suoi fan due audio di David Parenzo che, difende Chiara Ferragni dicendo:

“Io non condivido il modo in cui Travaglio ha definito la dottoressa Ferragni come Wanna Marchi”

Ovviamente non possiamo prevedere come questo audio possa essere interpretato da Chiara Ferragni, ma questo sembra un chiaro messaggio per l’imprenditrice digitale, quasi come se Fedez volesse aprire un canale di comunicazione.