Chiara Ferragni, tutti hanno notato il dettaglio del look: svelato il significato dei ciondoli indossati

Tutti hanno notato il dettaglio del look di Chiara Ferragni a Che tempo che fa: ha un significato profondo

Anche chi lo nega, tutti attendevano con trepidazione l’intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa. Una volta rotto il silenzio con il Corriere della Sera, la fashion blogger numero uno d’Italia ha scelto la trasmissione di Fabio Fazio sul Nove per raccontarsi a cuore aperto. Benché il Codacons abbia cercato fino all’ultimo di mandare a monte i piani, l’ospitata è andata secondo le previsioni. I temi da trattare erano tanti, e a nessuno di loro la diretta interessata si è sottratta.

Chiara Ferragni e il significato del suo look a Che tempo che fa

Sulle vicende di carattere giudiziario, ha ammesso l’errore, parlando di “fraintendimenti” e sottolineando come la comunicazione sulle operazioni di beneficenza poteva essere migliorata. Insomma, ha ripetuto le stesse parole successive alla condanna da parte dell’Antitrust.

La crisi con Fedez è stato un altro argomento caldo dell’intervista. Chiara Ferragni ha confermato il momento difficile attraversato dalla coppia, definendo la crisi “un po’ più forte delle altre”. Le voci tenevano banco da settimane, ma nessuno dei diretti interessati aveva finora vuotato il sacco. Comunque, l’influencer ha tenuto a smentire il rumor di un divorzio imminente, inducendo i sostenitori a sperare nella reunion familiare.

Per il ritorno alle scene Chiara Ferragni ha optato in favore di un look minimal chic, a sottolineare compostezza e sobrietà. Accompagnata dalla sorella Valentina Ferragni, di ritorno dalla Paris Fashion Week, indossava due ciondoli a forma d’angelo: uno con un cuore di rubino, rappresentante i suoi due figli, Leone e Vittoria.

Dal valore complessivo di circa 4.000 euro, i gioielli, del brand Marlù, hanno un significato che va al di là di quello veniale. Costituiscono, infatti, l’amore infinito provato nei confronti dei piccoli, il punto fermo intoccabile. Tra le numerosi traversie affrontate, il bene provato verso di loro è ciò che la spinge ad andare avanti e a far valere le proprie ragioni.