Chiara Ferragni vittima di un incidente al parco: “Mi fa malissimo…”

In queste ultime ore Chiara Ferragni ha raccontato sui social la piccola disavventura di cui si è resa protagonista. Come svelato dall’imprenditrice digitale, una pallonata ha colpita in faccia la fashion blogger mentre si trovava al parco con i piccoli Leone e Vittoria. Lo spiacevole episodio non ha potuto fare a meno di provocare le risate del marito Fedez che era con lei in quel momento.

Chiara Ferragni è stata colpita da una pallonata in faccia mentre si trovava al parco con i suoi figli, gli splendidi Leone e Vittoria. Una disavventura che l’imprenditrice digitale non ha potuto fare a meno di raccontare sulle sue Instagram Stories.

Queste sono state le parole con cui l’imprenditrice digitale più famosa ha raccontato la disavventura:

Sembrava Holly e Benji. Mi fa malissimo il collo, sono bloccata.

Parole che inizialmente non hanno potuto fare a meno di allarmare i fan ma, il sorriso sul volto della fashion blogger, ha confermato che si trattasse di nulla di grave.

Dopo il racconto dello spiacevole episodio, non sono potuti mancare i messaggi dei followers. Questi, infatti, hanno augurato all’influencer di tornare in forma il più presto possibile. Ai tanti commenti scritti per l’imprenditrice digitale si è aggiunto quello del marito Fedez che ha commentato la vicenda in maniera molto ironica.

Il marito di Chiara Ferragni, infatti, non ha potuto fare a meno di dire la sua riguardo la disavventura di cui l’imprenditrice digitale si è resa protagonista. Il tutto con quell’ironia che da sempre contraddistingue la coppia.

Il rapper, dunque, riguardo la pallonata che ha colpito in faccia sua moglie, ha rivelato:

La Ferry era al parco ed improvvisamente le è arrivato un pallone vicino. E una signora fa: ‘Passo io’. Ed a quel punto il pallone le è arrivato in pieno volto.

Ci uniamo ai tanti messaggi scritti dai fan per l’imprenditrice digitale augurandole di tornare in forma al più presto.