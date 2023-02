Chiara Francini, debutto scoppiettante a Sanremo: tutto su di lei!

Chiara Francini debutta come co-conduttrice del Festival di Sanremo all'insegna delle risate! Pronti via ed è subito gag

Con un completo in stile “regina di cuori” Chiara Francini si è presentata al Festival di Sanremo 2023. La bravissima comica toscana ha strappato tante risate già in apertura della quarta serata, quando non ha risposto all’invito di Amadeus di scendere dal palco perché voleva rimanere tra il pubblico!

Chiara Francini al Festival di Sanremo 2023: scattano le risate

Così ha rotto il ghiaccio, per le risate dei telespettatori e del pubblico. Che ben la conosce e la stima nelle sue infinite sfaccettature. Nata il 20 dicembre 1979 a Firenze, conta numerose apparizioni sul set e in teatro. Lanciata da Michele Mellara e Alessandro Rossi nel 2002 con Fortezza Bastiani, ha accumulato negli anni vari ruoli, sempre di maggiore importanza.

Nel 2010 e nel 2011 ha collaborato con Fausto Brizzi in Maschi contro femmine e Femmine contro maschi. Un sodalizio poi proseguito in Pazze di me, avente per protagonista Francesco Mandelli.

L’ultima pellicola a cui ha preso parte, una produzione di Prime Video, è Tre sorelle, rilasciato nel 2022, diretto da Enrico Vanzina. In parallelo, ha portato avanti l’attività in fiction televisive e in rappresentazioni teatrali, con importanti riscontri.

La capacità di far ridere Chiara Francini l’ha mostrata soprattutto nelle trasmissioni di varietà, da Stracult a Colorado. Giusto per non farsi proprio nulla, ha doppiato Matilda in Angry Birds – Il film e ha pubblicato ben quattro libri con Rizzoli, ciascuno rivelatosi un successo: Non parlare con la bocca piena, Mia madre non lo deve sapere, Un anno felice e Il cielo stellato fa le fusa.

A proposito del privato, è fidanzata con Fredric Lundqvist, ex calciatore oggi imprenditore, sceso in campo cinque volte con la Nazionale maggiore svedese. I due convivono da 17 anni, mai coronato dal matrimonio e, stando alle dichiarazioni rilasciate da Chiara Francini al Corriere della Sera, non ce n’è bisogno perché lei si sente principessa ogni giorno!