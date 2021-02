Francesco Mandelli, avete mai visto la sua casa? Semplice ed accogliente, il dettaglio presente nel salotto catturerà la vostra attenzione

Francesco Mandelli, l’attore e cantante ha acquisito un grande successo in questi ultimi anni, anche per via del ruolo da lui interpretato nel programma andato in onda su MTV. Appassionato di musica, anche all’interno della sua abitazione Mandelli è solito rifugiarsi nel suo spazio, suonando la chitarra e immergendosi nella musica. A proposito, sapete dove abita Francesco Mandelli? L’attore vive a Milano, nella sua bellissima casa insieme alla compagna Luisa Bertoldo, con la quale sta insieme da un pò di anni ormai. Avete mai visto la sua casa?

Le foto della casa di Francesco Mandelli

All’interno di questo delizioso appartamento la parola d’ordine è “colore”. Molto spesso lo stesso Francesco sui suoi profili social, è solito condividere delle immagini che lo ritraggono all’interno della sua abitazione. Stile minimal e ampi spazi, così si presenta la casa dove Francesco abita insieme alla sua compagna.

L’attore e la compagna non hanno scelto uno stile ben preciso, ma il loro appartamento è l’espressione di stili differenti. Soprattutto nel salone si trovano tanti libri, tutti disposti all’interno di una bellissima libreria. La prima cosa che colpisce la nostra attenzione in questa stanza è proprio l’ampia libreria che viene ospitata dalla stanza. Questa libreria è a sei scomparti, dove sono posizionati tanti libri, dischi e film.

Il soffitto, decorato con stucchi sembra renda ancora più caratteristica la stanza. Per il pavimento, il cantante e attore ha scelto un meraviglioso parquet che conferisce calore alla stanza e su questo è appoggiato un tappeto dai decori etnici. Il tavolo è stile antico e rustico e somiglia tanto ad un tavolo da lavoro e le sedie, invece riprendono diversi stili e vanno dal bianco, al rosso, al blu e per finire anche color legno antico.

Un dettaglio non passa inosservato in questo salone, ovvero una sedia da regista, col cognome di lui. La cucina è arredata secondo uno stile minimal. All’entrata si trova un’arcata sorretta da due colonne che rimandano un po’ all’antica Grecia. Il bagno è invece arredato con uno stile vintage. Una casa molto accogliente e di certo semplice quella dell’attore e della sua compagna Luisa Bertoldo. Indimenticabile la sua partecipazione al Festival di Sanremo così come quella al video musicale L’Esercito del selfie con Takagi e Ketra, Arisa e Lorenzo Fragola.

