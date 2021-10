Sta vivendo una nuova vita Chiara Giordano, figlia della nota avvocatessa matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace, nonché ex moglie di Raoul Bova. La donna si è concessa un’intervista al giornale ‘Corriere della Sera’, in cui ha raccontato il difficile periodo trascorso dopo la separazione dall’ex marito. Questo, però, ora è solo un brutto ricordo. A 48 anni, infatti, Chiara Giordano vive la sua seconda vita accanto al suo unico amore.

Per la prima volta l’ex moglie di Raoul Bova, Chiara Giordano, ha raccontato il brutto periodo trascorso a causa della separazione dall’attore. La donna, infatti, ha dichiarato di aver vissuto momenti di grande dolore che ora, però, è riuscita a superare brillantemente.

A riguardo, queste sono state le sue parole:

Il dolore è durato sei, sette anni ma grazie a una brava psicologa ho lasciato andare la rabbia in fretta. Ho letto tanto, anche sulle favole: mi hanno fatto capire che c’è sempre qualcosa di bello che ti aspetta, se te lo crei. Io ho dato spazio alle mie passioni, agli animali con il lavoro, e al ballo nella vita: con quello non smetterò finché non mi cascano le caviglie.

Ed è proprio grazie al ballo che l’ex moglie di Raoul Bova ha conosciuto l’amore della sua vita. Si tratta del ballerino e coreografo Andrea Evangelista, di 15 anni più giovane. Oggi l’uomo è il vero amore della vita di Chiara Giordano che, a riguardo, ha dichiarato:

L’ho conosciuto nel mondo delle gare di ballo. Ci sono persone che ti stanno simpatiche a prima vista. […] All’inizio, non è successo nulla, non ero pronta. Ci siamo rivisti l’anno scorso, quando giravo Giordy ed ero aperta al mondo, perché avevo trovato anche la mia strada professionale. Rivederlo è stato proprio bello. Non sapevo quanti anni avesse, perché quando balli, comunichi con altro: sono energie che si incontrano. E la differenza di età è un peso se c’è differenza di esperienze, ma se io parlo e tu mi capisci, non si sente.