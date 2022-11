Quella di Chiara Nasti è stata una gravidanza non propriamente, per così dire, piatta. Oggi, mercoledì 16 novembre, si è finalmente conclusa e il piccolo Thiago è arrivato tra le braccia della sua mamma e del suo papà, il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. “Non ho mai provato un’emozione così grande”, commenta il neo papà.

Come detto, la gravidanza vissuta da Chiara Nasti, una delle influencer più note e seguite d’Italia, è stata un’altalena. Non perché qualcosa sia andato storto, ma più che altro per le numerose critiche che lei e il suo compagno, il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, hanno ricevuto in questi mesi.

Una delle più aspre è arrivata quando i due hanno affittato addirittura lo Stadio Olimpico di Roma per l’ormai diffusissimo gender reveal party. Un evento mastodontico che Chiara e Mattia hanno fortemente voluto, ma che allo stesso tempo è stato malvisto da molti.

L’influencer non si è mai risparmiata nel rispondere alle critiche, definendo invidiosi coloro che mostravano il loro disappunto. Lo ha fatto anche quando in alcuni suoi video mostrava fiera la sua forma fisica, eccellente nonostante i mesi abbondanti di gravidanza.

Critiche arrivate anche nel momento in cui ha svelato il nome che avrebbe dato al piccolo. Thiago, che secondo molti è un nome copiato dal figlio di Leo Messi.

L’annuncio di Chiara Nasti

Nonostante tutte queste critiche, la Nasti e Zaccagni sono andati dritti per la loro strada ed hanno vissuto questi nove mesi al massimo della felicità.

Oggi quei 9 mesi sono finiti e il piccolo Thiago è finalmente arrivato tra le braccia dei suoi genitori.

I due, seguitissimi sui social, hanno subito pubblicato le istantanee di questi momenti indelebili nei loro profili, corredandole con parole che potessero descrivere la loro enorme gioia. In particolare Mattia, con il cuore intriso d’amore ha scritto:

16/11/2022 Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papá ti amano tanto💙🫶🏻

