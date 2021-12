Gionata infernale per Chiara Nasti, ecco cosa è successo all'influencer durante il viaggio tra Roma e verona

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Chiara Nasti che ha lasciato il mondo del web senza parole. La celebre influencer era in viaggio in auto tra Roma e Verona quando all’improvviso è accaduto un inconveniente. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Inconveniente in auto per Chiara Nasti in viaggio tra Roma e Verona. La bionda modella napoletana ha subito un piccolo inconveniente con il gatto di Mattia Zaccagni, bomber laziale suo fidanzato. Stando al racconto dell’influencer l’animale domestico avrebbe urinato addosso ai suoi vestiti. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Gionata infernale per Chiara Nasti. Nel corso delle ultime ore la celebre influencer ha ricevuto una bella sorpresina da parte del gatto di Mattia Zaccagni, suo fidanzato a seguito della storia d’amore con il calciatore romanista Zaniolo. Durante il viaggio tra Roma e Verona l’animale domestico ha urinato addosso alla modella napoletana.

Il racconto del viaggio tra Roma e Verona con il gatto

A raccontare l’accaduto è stata lei stessa attraverso il suo account social. Infatti Chiara si è lasciata andare ad un duro sfogo sul suo profilo Instagram in cui ha spiegato ogni mini dettaglio della vicenda. Queste sono state le sue parole:

Una tragedia oggi. Quando finisce questa giornata? Ci mancava solo che il gatto mi pisciasse addosso…

La Nasti ha spiegato a tutti i suoi fan di essersi fermata all’autogrill per cambiarsi i vestiti. Non è tutto. Nella vicenda è coinvolto anche l’accompagnatore della nota influencer.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Quest’ultimo ha dovuto tranquillizzare il povero gatto un po’ scosso dal lungo viaggio. Queste sono state le dichiarazioni della modella sul suo profilo Instagram: