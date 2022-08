Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno svelato il nome scelto per il loro bimbo e, come ormai al solito, hanno ricevuto molte critiche

Dall’aprile scorso, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno scoperto di essere in dolce attesa del loro primo bebè insieme. Nella giornata di ieri i due hanno svelato il nome che hanno scelto per il bimbo e, come è successo anche per il gender reveal party del maggio scorso, anche questa volta non sono mancate le critiche verso l’influencer e il calciatore.

Credit: nastilove – Instagram

Chiara e Mattia, rispettivamente nota influencer italiana e calciatore della Lazio e della nazionale italiana, sono insieme da circa un anno.

La loro storia è stata criticata fin dall’inizio, poiché Chiara, fino a qualche mese prima di unirsi a Zaccagni, aveva una relazione con Nicolò Zaniolo, centrocampista dell’altra squadra della capitale, la Roma.

Pochi mesi dopo il fidanzamento, i due hanno annunciato sui social di essere in dolce attesa.

Zaccagni, dopo un gol, aveva esultato con il classico gesto del pollice in bocca. Chiara, da parte sua, aveva commentato così la foto dell’esultanza su Instagram:

Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori.. ti aspettiamo amore della nostra vita . Ti amo papy😍🍼❤️🤰❤️

A metà maggio, poi, i due hanno organizzato un gender reveal party in pompa magna, affittando addirittura l’intero stadio Olimpico. In quell’occasione hanno scoperto di aspettare un maschietto, ma la maestosità dell’evento aveva suscitato, ancora una volta, un mare di critiche.

Chiara Nasti e il nome scelto per il bimbo



Ora Chiara Nasti si trova all’ottavo mese di gravidanza e tra qualche settimana, insieme al suo Mattia, potrà finalmente tenere tra le braccia il suo piccolo.

Ieri l’influencer ha pubblicato uno scatto di famiglia e, in didascalia, ha svelato il nome scelto per il piccolo. “Aspettando Thiago“, ha scritto la Nasti, come al solito mostrando la sua felicità per questo lieto evento.

Tuttavia, gli haters non l’hanno risparmiata anche questa volta e l’hanno criticata per la scelta. Secondo molti ha scelto questo nome per copiare Leo Messi, idolo di Mattia, o la collega influencer Sofia Crisafulli, che ha chiamato così il figlio appena nato.



Tra i tanti “odiatori”, fortunatamente, ci sono anche molti che difendono la Nasti e la sua scelta, che ovviamente può essere libera.

Dal canto suo, la modella, ha voluto rispondere a tono a questi commenti cattivi, sottolineando la loro noiosità e dicendo che tanto, avrebbero criticato in ogni caso.