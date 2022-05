Ieri sera si è giocata la partita tra Spezia e Lazio, che ha visto i romani vincere per 4 a 3. Uno dei gol li ha segnati il giovane centrocampista Mattia Zaccagni e in molti hanno notato la sua dolce esultanza. Il calciatore dei biancocelesti, dopo aver segnato, ha mimato un ciuccio con il dito e ha messo il pallone sotto la maglia imitando un pancione. La dedica è ovviamente per la sua compagna Chiara Nasti, che è in dolce attesa del loro primo figlio insieme.

Credit: nastilove – Instagram

Non è chiaro se si tratti di un esultanza preparata o se Zaccagni sia esploso in quel gesto per la felicità del momento e abbia improvvisato. Ciò che è certo, è che il centrocampista italiano, che da quest’anno veste la maglia biancoceleste della Lazio, sta per diventare papà.

L’importanza della vittoria di ieri della sua squadra conta molto, certo. La Lazio, grazie ai tre punti di ieri, concretizza il suo posto tra le candidate all’Europa League del prossimo anno e avvicina la Juventus al quarto posto per un eventuale qualificazione in Champions League.

Ma senza dubbio vale tantissimo anche questo importante traguardo personale e familiare di Mattia.

L’amore tra Mattia Zaccagni e Chiara Nasti

Credit: nastilove – Instagram

L’amore tra Mattia Zaccagni e Chiara Nasti, famosa modella ed influencer, è scoppiato qualche mese fa. In passato lei era arrivata alla cronaca per la relazione con Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma.

Ma è proprio con il giocatore dell’altra squadra romana che la modella pare abbia trovato l’amore vero. Amore che presto verrà coronato con l’arrivo in casa di un dolce bebè.

Credit: nastilove – Instagram

L’esultanza di Mattia è servita da primo annuncio, ma subito dopo sono apparsi dei dolci post anche sui social.

Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori.. ti aspettiamo amore della nostra vita . Ti amo papy😍🍼❤️🤰❤️

Questa la dolce dedica di Chiara su Instagram per il bebè in arrivo e per il suo amato compagno.

Successivamente la Nasti ha pubblicato anche un altro post. Questa volta si tratta di un video e le immagini mostrano l’emozione della giovane coppia nei momenti della prima ecografia.