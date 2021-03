Chiede il cambio all’allenatrice perché sua figlia piccola ha urgente bisogno di lei: la foto diventa virale

Due gesti, quelli di fare sport e di essere una mamma, che più naturali non ci sono, eppure hanno creato molto clamore e commozione in ogni parte del mondo. Antonella Gonzàlez, giocatrice di basket professionista, è stata immortalata mentre allattava sua figlia appena nata, nel bel mezzo di un incontro di pallacanestro che stava disputando. Il fatto è accaduto in Argentina ma ha ben presto fatto il giro dell’intero globo.

È successo nel week end. Il Tomàs de Rocamora, squadra di prima divisione di basket femminile argentino, ha affrontato il Vélez Sarsfield in un incontro valevole per il campionato nazionale. Una bella partita, vinta dal Tomàs con un punteggio di 61 a 44, ma che tuttavia non ha regalato nessuna emozione in particolare, per quanto riguarda ciò che è accaduto sul campo.

Ciò che ha attirato, però, l’attenzione dei media di tutto il pianeta su questa partita, è un episodio accaduto pochi metri aldilà delle linee di bordo campo.

La foto virale di Antonella Gonzàlez

“Que todas las madres sientan que se puede” @antuneliita



📸: Prensa del Club Tomás de Rocamora pic.twitter.com/sgIkAvvgfx — Tomas de Rocamora (@ClubRocamora) March 2, 2021 Credit: Tomas de Rocamora – Twitter

La famiglia Gonzàlez è legata da diversi decenni alla storia del club del Tomàs. In passato, il padre di Antonella ha indossato la maglia del club diventandone una bandiera. Oggi, le sue due figlie, sono l’anima della squadra femminile. Antonella sul campo, mentre sua sorella Laura in panchina come allenatrice.

A legarsi alla squadra di pallacanestro, da qualche giorno, è anche la figlia di Antonella Gonzàlez, la piccola Madeleine di soli 11 mesi.

Durante l’intervalo del match, Antonella ha chiesto il permesso a sua sorella allenatrice di restare in panchina. Il motivo? Doveva sfamare la sua piccola che necessitava di una poppata. Immortalata dai fotografi presenti nel palazzetto, la foto è diventata virale in pochissimo tempo.

Stessa foto che è stata diffusa anche dalla Federazione argentina, che ha scritto:

Una foto che riassume la passione: per il basket e per l’essere madre.

Anche la stessa Antonella ha voluto dire la sua sull’episodio. Intervistata dal quotidiano sportivo nazionale “El Paìs“, ha spiegato di come secondo lei non sia nulla di strano.