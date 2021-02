La modella e sorella del calciatore è incinta: l’annuncio su Instagram

Cicogna in arrivo per un’altra coppia dello spettacolo. Ivana Icardi, sorella del famoso attaccante del Paris Saint Germain Mauro Icardi, è in dolce attesa del suo primo figlio. A darle la gioia di diventare mamma è Hugo Sierra. l’uomo conosciuto durante la sua permanenza su L’isola dei Famosi spagnola.

Credit: ivannaicardi – Instagram

La bellissima modella argentina ha conosciuto e si è innamorata di Hugo Sierra durante la loro partecipazione all’edizione spagnola de L’Isola dei Famosi. Da allora i due hanno creato un rapporto indissolubile che ora sarà arricchito on l’arrivo di una bambina.

Ad annunciarlo è stata proprio Ivana, che sul suo account Instagram ha voluto dare la lieta notizia ai suoi fan, pubblicando un bellissimo scatto di coppia. Nella foto sono ritratti lei ed Hugo, su un letto, mentre si danno un bacio e mostrano fieri la prima ecografia della loro piccola.

Sull’ecografia, hanno scritto anche quale sarà il nome della bambina e da quante settimane sta crescendo nel suo pancino. La piccola Giorgia ha 15 settimane e, facendo i calcoli, dovrebbe nascere durante la prossima estate. A corredo della foto, Ivana ha poi scritto:

Adesso gli amori della mia vita sono diventati due!

Ivana renderà dunque zio per la prima volta suo fratello. L’ex bomber dell’Inter Mauro Icardi, famoso anche per il suo matrimonio con Wanda Nara, ancora non ha espresso il suo giudizio pubblicamente, ma certamente sarà felice per l’imminente arrivo della sua nipotina.

La storia tra Ivana Icardi e Hugo Sierra

Come anticipato, Ivana Icardi e Hugo Sierra si sono conosciuti sull’Isola dei Famosi, in Spagna. I reality show sono molto protagonisti nella vita della coppia.

Credit: ivannaicardi – Instagram

Precedentemente, infatti, l’ex moglie di Hugo, Adara Molinero, partecipò all’edizione spagnola del Grande Fratello Vip. Lì, nonostante la donna avesse partorito da solo 6 mesi il primo figlio insieme ad Hugo, decise di lasciarlo e di intraprendere una relazione con l’italiano Gianmarco Onestini.

Lo stesso Gianmarco Onestini che, all’epoca della sua partecipazione al Grande Fratello italiano, era stato corteggiato proprio dalla stessa Ivana. Un intreccio amoroso che, inevitabilmente, smosse le acque dei maggiori giornali di gossip italiani e spagnoli.