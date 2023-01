Circa due anni fa il dolore per un aborto spontaneo, oggi, per Chrissy Teigen, la gioia per la tanto attesa nascita del terzo bambino

Dopo nove mesi di trepidante attesa e soprattutto dopo il dolore di un aborto spontaneo arrivato alla 20esima settimana di gravidanza, Chrissy Teigen può finalmente gioire. Lei e suo marito, il cantante John Legend, sono infatti diventati genitori per la terza volta. Ad annunciarlo è stato proprio il cantante, durante un concerto privato che si è tenuto venerdì scorso.

Credit: chrissyteigen – Instagram

Gli ultimi anni di Chrissy Teigen e John Legend sono stati tutt’altro che piatti e piacevoli, per così dire.

Circa due anni fa avevano scelto un modo originalissimo per urlare al mondo la loro gioia di essere in attesa del terzo figlio. Lo avevano fatto attraverso il video di una delle canzoni di John, nel quale appariva appunto Chrissy con un bel pancino in bella vista.

Qualche settimana dopo, però, quell’esperienza si è conclusa nel più tragico dei modi. La modella 36enne ha infatti avuto un aborto spontaneo e il feto è deceduto alla 20esima settimana di gestazione.

Un dolore enorme per la coppia, ma anche per i due bimbi che già fanno parte della famiglia e che si stavano preparando ad accogliere in casa il loro fratellino.

Ad agosto del 2022, la vita ha deciso di fare di nuovo un regalo alla famiglia Teigen Legend. Una nuova gravidanza che questa volta fin dall’inizio ha dato l’impressione di poter filare liscia per tutta la sua durata.

Nato il terzo bimbo di Chrissy Teigen

Ad annunciare la lieta novità, certamente non senza ansia o timore che potesse accadere di nuovo un evento così drammatico, ci aveva pensato la stessa modella, con un lungo e molto toccante post su Instagram.

Non credo che uscirò mai da una visita sentendomi più eccitata che nervosa, ma finora è comunque tutto bellissimo e perfetto così. Mi sento fiduciosa. Ok, ammetto che è stato difficile tenerlo nascosto per così tanto tempo!

Oggi quei nove mesi sono passati e Chrissy e John possono finalmente tirare il sospiro di sollievo che tanto desideravano.

È stato proprio il cantante, durante un concerto privato che si è tenuto venerdì scorso, ad annunciare ai presenti che il suo terzo figlio è nato proprio in questi giorni.

Si attendono ora gli annunci ufficiali della coppia e qualche foto del nuovo arrivato, che pare goda di ottima salute.