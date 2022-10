Gioia infinita per Christian De Sica: l'attore e regista romano ha da poco scoperto che sua figlia Maria Rosa è incinta per la prima volta

Una notizia splendida per uno dei personaggi dello spettacolo e del cinema italiano più amati e seguiti. Christian De Sica, attore romano noto per gli innumerevoli cinepanettoni, si sta infatti preparando a diventare nonno per la prima volta. La figlia Maria Rosa, infatti, ha annunciato sui social di essere in dolce attesa. Il settimanale Gente ha poi rivelato che si tratterà di una femminuccia.

Credit: mariarosa_desica – Instagram

Una gioia immensa per la figlia dell’attore e per il suo compagno, che con delle bellissime foto scattate durante una loro vacanza in montagna, hanno voluto annunciare a tutti che sono in dolce attesa per la loro prima volta. Un emoji che rappresenta i due genitori e una bimba, è servita poi anche come indizio sul colore che avrà il fiocco.

La notizia è stata poi confermata anche dal settimanale Gente, che nel numero di questa settimana ha dedicato un articolo completo ai De Sica e sulla lieta novità che presto allieterà la loro esistenza.

Maria Rosa e il suo Francesco, nelle foto caricate su Instagram appaiono felicissimi. tuttavia, i protagonisti delle istantanee non sono né loro, né il bellissimo paesaggio alle loro spalle, bensì il pancino ormai evidente della 35enne figlia d’arte.

La didascalia, poi, toglie ogni dubbio. “Finalmente in tre“, ha scritto la figlia dell’attore. Christian, successivamente, ha commentato il post mandando un “bacetto da nonno“.

Nessun indizio sulla data presunta di nascita della piccola, ma ciò dovrebbe verificarsi tra qualche mese. Forse proprio in concomitanza con il compleanno di Christian, che il 5 gennaio compirà 72 anni.

Chi è Maria Rosa, figlia di Christian De Sica

Credit: christiandesica35official – Instagram

Maria Rosa è la seconda figlia dell’attore Romano Christian De Sica.

L’attore, da giovane, ha avuto una relazione con l’attrice Isabella Rossellini, prima di conoscere Silvia Verdone, sorella di Carlo, che sarebbe poi diventata sua moglie e madre dei suoi figli.

Christian e Silvia si sono sposati nel 1980 e il primo figlio, Brando, nacque nel 1983. Quattro anno più tardi la gioia della seconda figlia, Maria Rosa appunto, che oggi ha 35 anni e che di mestiere è una costumista per il cinema e la tv.

Credit: mariarosa_desica – Instagram

La ragazza è legata sentimentalmente con Francesco, che ora la renderà mamma per la prima volta.