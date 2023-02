Per la gioia di mamma Maria Rosa, papà Francesco e soprattutto nonno Christian De Sica, è appena nata la piccola Bianca

Gioia immensa per il famoso attore romano Christian De Sica e per tutta la sua famiglia. La sua seconda figlia, Maria Rosa, nella giornata di ieri è infatti diventata mamma per la prima volta. A presentare la piccola Bianca al pubblico ci ha pensato proprio il neo nonno vip, che ha pubblicato una foto insieme alla nipotina sul suo account Instagram.

Un’esperienza meravigliosa che il noto attore romano attendeva con gioia e che oggi, dopo mesi di trepidante attesa, ha potuto finalmente vivere.

Era l’ottobre scorso quando con delle tenere foto su Instagram, Maria Rosa De Sica, secondo genita di Christian, famosissimo attore italiano, annunciava ai suoi seguaci di essere in dolce attesa per la prima volta.

Credit: mariarosa_desica – Instagram

Nelle settimane successive, sia lei che suo papà hanno raccontato la gioia e le emozioni che stavano vivendo in una bellissima intervista rilasciata al settimanale Gente. Christian De Sica aveva detto:

Non vedo l’ora di conoscerla. Vorrei insegnarle a sentirsi libera di cercare la sua strada e di seguire il suo cuore. Sono felice per mia figlia Maria Rosa e per la nostra famiglia. Mi fa un po’ effetto l’idea di diventare un nonnetto, ma è giusto così. Penso che la mia esistenza e la famiglia, delle quali sono grato e ringrazio il Signore ogni mattina appena apro gli occhi, si stanno arricchendo.

L’annuncio di Christian De Sica

L’attore romano lo scorso 5 gennaio ha compiuto il suo 72esimo compleanno e si può dire che, sebbene con un leggero ritardo, ha ricevuto il regalo più bello di tutti.

Ieri, infatti, la piccola Bianca è venuta finalmente al mondo e lui non poteva essere più felice di così.

Ad annunciarlo ci ha pensato lo stesso interprete, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una tenera foto insieme alla nipotina.

Credit: christiandesica35official – Instagram

“E’ arrivata Bianca la mia nipotina. W Mari e Francesco🌸“, ha scritto De Sica, che immediatamente ha raccolto un numero incredibile di commenti e reazioni di auguri.

Tanti colleghi del mondo dello spettacolo si sono congratulati con lui e con tutta la sua famiglia. Tra questi Mara Venier, Massimo Lopez, Sandra Milo e Jerry Calà.