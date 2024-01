L'ultimo post pubblicato sui social dall'attore Christian Oliver, prima di morire in un incidente aereo con le figlie ed il pilota del mezzo

Sono tutti sconvolti ed addolorati per quello che è successo all’attore 51enne Christian Oliver ed alle sue due bambine Madita di 12 anni ed Annik di 10 anni. L’ex moglie Jessica Mazur in quei giorni non era con loro, forse perché l’uomo doveva passare del tempo con le figlie.

La donna è chiusa in un doloroso silenzio, viste le gravi perdite che ha subito nel giro di pochi minuti. Non ha mai amato andare davanti le telecamera, poi il dolore di ciò che ha sta provando, è difficile da sopportare.

L’incidente aereo è avvenuto lo scorso giovedì 4 gennaio. Christian Oliver era partito da pochi minuti con le figlie, dall’aeroporto J. F. Mitchel di Paget Farm, a St Lucia. Erano diretti all’isola di Bequia.

Tuttavia, quel piccolo jet monomotore, pochi minuti dopo il decollo, ha avuto un problema. Non è ancora chiaro se si è trattato di un malfunzionamento o di un errore umano.

Però è proprio mentre si trovavano sul Mar dei Caraibi, che è precipitato. La Guardia Costiera di Saint Vincent e Grenadine, ha subito avviato tutte le procedure di salvataggio. Poco tempo dopo però, hanno ritrovato i corpi delle 4 persone, ormai senza vita. Con l’attore, sono decedute le figlie ed anche il pilota Robert Sachs.

L’ultimo post di Christian Oliver sui social e la storia d’amore con l’ex moglie

Christian Oliver era nato e cresciuto in Germania. Visto il grande amore che aveva per la recitazione, una volta raggiunta la maggiore età, ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti. Qui durante gli studi, ha anche lavorato come modello.

Con Jessica Mazur ha deciso di unirsi in matrimonio nel 2010 e dalla loro storia sono nate due splendide bambine. La donna però, non ha mai amato apparire ed alla fine, nel 2021, hanno deciso di divorziare.

L’attore forse per una vacanza, aveva deciso di trascorrere del tempo con le sue bambine nei Caraibi. Fino purtroppo al triste sinistro, che ha portato ai loro strazianti decessi.

Il giorno prima di perdere la vita, Christian Oliver aveva pubblicato un ultimo post sui social. Sulla foto c’era scritto: “Possa l’amore guidare tutti i vostri desideri nel 2024!” Nella didascalia invece, ha scritto: “Saluti da qualche parte del Paradiso!”