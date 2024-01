Un gravissimo lutto nel mondo dello spettacolo è quello avvenuto in queste ultime ore. A perdere la vita l’attore di 51 anni Christian Oliver e con lui sono decedute anche le sue due figlie di 10 e 12 anni. Purtroppo sono rimasti coinvolti in un incidente aereo.

Al momento i dettagli su questo episodio sono ancora pochi, ma le notizie certe arriveranno sicuramente tra poche ore. Purtroppo il sinistro non ha lasciato scampo, nemmeno al pilota del mezzo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di giovedì 4 gennaio. Precisamente sul Mar dei Caraibi. Erano partiti da pochi minuti.

In realtà la notizia dell’incidente aereo era già stata resa nota, ma non si conoscevano ancora l’identità di chi ha perso la vita. Solo in queste ultime ore la Royal St. Vincent and the Grenadines Police Forze, ha dato la conferma di chi erano le vittime.

Da ciò che è emerso il velivolo era partito da pochi minuti dall’aeroporto J. F. Mitchel di Paget Farm, a St Lucia.

Non è ancora chiaro se l’incidente è avvenuto per un malfunzionamento del mezzo, oppure a causa di un errore umano. Tuttavia, bisogna solo aspettare che gli agenti intervenuti, possano dare notizie del caso. Con Christian Oliver hanno perso la vita le sue due figlie ed anche il pilota.

Chi è Christian Oliver e la sua carriera

L’attore che al momento del decesso aveva 51 anni, è nato in Germania e cresciuto a Francoforte sul Meno. Ha sempre avuto una passione per la recitazione.

Al punto tale che una volta maggiorenne ha scelto di trasferirsi negli Stati Uniti. Negli anni ha iniziato a studiare recitazione e in attesa di fare carriera, ha lavorato a lungo anche come modello.

Alla fine ha trovato il successo grazie alla serie televisiva Sense8. Inoltre ha avuto un ruolo come protagonista nel telefilm Squadra Speciale Cobra 11, trasmesso in Italia su Rai 2. Negli anni ha recitato nel film Speed Races.