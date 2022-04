Paura per l’attore Jared Padalecki, rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale. Fortunatamente, la star di Supernatural non ha riportato gravi conseguenze.

A rivelare quanto accaduto, è stato il collega Jensen Ackles, durante la convention della serie televisiva che si è tenuta a New York. Per giustificare l’assenza del famoso attore, ha raccontato a tutti i presenti lo spavento e la fortuna che Jared Padalecki ha avuto.

Mi manca il mio caro amico, vi manda tutto il suo affetto. Ho parlato con lui ieri. È triste, vorrebbe essere qui. Ha avuto un gravissimo incidente d’auto, non stava guidando, era sul sedile del passeggero ed è fortunato ad essere vivo. Quegli airbag sono come un pugno. Mi ha detto: ‘Mi sento come se avessi fatto 12 round con Tyson’. Ma si sta riprendendo e riesce già a muoversi. È stato davvero un brutto incidente d’auto. Pensate a lui, mandategli un po’ d’amore, anche sui social se ne avete modo e state certi che tornerà presto tra noi.

Anche lo stesso attore di Supernatural si era scusato per la sua assenza alla convention, ma non aveva rivelato quello che gli era capitato.

Si sta riprendendo e presto tornerà a farsi vedere dai suoi numerosissimi fan.

Chi è Jared Padalecki

Jared Padalecki è un noto attore americano nato il 19 luglio 1882. È conosciuto in particolar modo per il suo personaggio di Sam Winchester nella serie tv Supernatural. Ma il suo esordio nel mondo televisivo, è arrivato nel 2000, dopo aver interpretato la parte del fidanzato di Rory in Una mamma per amica. Qualche anno dopo il pubblico ha potuto apprezzarlo anche nel film New York Minute del 2004 e in House of Wax del 2005.

L’attore ha annunciato nel 2010 la sua relazione con la co-protagonista di Supernatural, Genevieve Cortese. I due si sono sposati il 27 febbraio 2010 a Sun Valley. Circa un anno dopo hanno accolto il primo figlio, Thomas Colton Padalecki. Nel 2013, hanno annunciato la nascita del secondo figlio, Austin Shepherd Shep Padalecki. La terzogenita Odette Elliott Padalecki è nata nel 2017. L’intera famiglia attualmente vive ad Austin in Texas.