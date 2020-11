Una tragedia scuote nelle fondamenta il mondo della musica: Christina Perri, artista statunitense, ha annunciato nelle scorse ore la morte della figlia. Un annuncio straziante che ha fatto velocemente il giro del web. La celebre cantante di A thousand years comunica la scomparsa della piccola, la secondogenita nata dalla storia con il marito Paul Costabile. Per i genitori un dolore immenso, atroce.

Christina Perri: un dolore atroce

La cantautrice era stata ricoverata in ospedale a causa di complicazioni riscontrate durante la gravidanza. L’avevano messa al corrente che la bambina era alle prese con alcuni problemi, ma Christina Perri aveva spiegato di voler rimanere ricoverata presso la struttura ospedaliera fino alla nascita della bimba.

A gennaio un aborto spontaneo

Una gravidanza fortemente cercata dopo la bruttissima notizia di gennaio. Infatti proprio all’inizio di quest’anno l’interprete aveva dovuto affrontare un aborto spontaneo, per lei uno choc. Ma in tale occasione pare che il destino le si sia messo contro, provocando il decesso della bimba.

Per annunciare la triste perdita, Christina Perri ha postato sui social network una foto della mano della piccolina che stringe quella sua e quella del marito Paul Costabile. L’intervento è diventato in breve tempo virale, ricevendo tantissimi messaggi e commenti.

La sensibilità del popolo della rete

Dinanzi a tali tragedie è impossibile restare inermi, e il popolo della rete ha avuto la sensibilità di comprendere il momento delicato attraversato da Christina Perri. Le belle parole non potranno mai e poi mai compensare la terribile ingiustizia subita dalla vita, ma il non sentirsi soli in frangenti così bui può davvero fare la differenza.

Dimostrazioni di affetto per Christina Perri

Qualsiasi donna abbia passato un’esperienza simile, in prima o terza persona, sa esattamente ciò che prova ora Christina. Tutti i suoi fan hanno il cuore spezzato e stanno tentando di mostrare il loro affetto alla cantautrice.