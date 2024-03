“Ci hai lasciato troppo presto” Lutto a Mediaset: lo straziante annuncio spezza il cuore

Il mondo dello spettacolo è rappresentato senza dubbio dai grandi volti della televisione, da tutti coloro che fanno direttamente intrattenimento davanti alle telecamere. Va ricordato come, oltre alle celebrità che amiamo e guardiamo ogni giorno sullo schermo, c’è una schiera di professionisti, di artisti, che rendono tutto perfetto, dalle luci alle inquadrature, dai costumi fino al riflesso sulla pelle dei personaggi televisivi. Stiamo parlando di uno di questi artisti, della famiglia Mediaset, che ci ha prematuramente lasciati.

Gerry Scotti e Barbara D’Urso hanno annunciato la notizia sui social media, dove hanno espresso le loro parole di addio: “Ci hai lasciato troppo presto. Ci mancherai molto”, ha scritto il conduttore con una foto sorridente della professionista.

Mediaset si stringe attorno alla famiglia di Silvia Pizzi, una perdita importante e un grande dolore per quanti hanno collaborato con lei in diversi anni. Lei, acconciatrice, ha lavorato per anni in alcuni dei principali programmi televisivi dell’azienda. Al momento non sono chiare le cause della sua morte, ma sembra ci sia stata una malattia che l’ha colpita da tempo.

Barbara D’Urso ha condiviso un’immagine che la ritrae insieme a Silvia Pizzi mentre le sistemava i capelli, prima di una diretta, con un commento affranto allegato. Si legge nel post:

E alla fine sei volata via… Basta soffrire, Silvietta… Nei miei ricordi restano i tanti anni passati insieme, in ogni programma, ogni giorno… E quante spazzole, phon, acconciature… Quante risate… E ora, quanta tristezza.

I commenti dei fan sono stati numerosi e in tanti sono sconvolti dalla notizia. Dalle parole della D’Urso sembra emergere che la morte di Pizzi sia avvenuta prematuramente, forse a causa di una malattia, dato che la conduttrice scrive “alla fine”, suggerendo un possibile lungo decorso. Anche Mara Venier ha espresso il suo addio a Silvia Pizzi con una foto insieme ai camerini di qualche anno fa.

L’ultima foto pubblicata da Silvia Pizzi sui social ritrae la giornalista sportiva Monica Bertini, risalente a tre settimane fa. Non ci sono indicazioni sulle sue condizioni di salute nelle altre immagini pubblicate in precedenza negli scorsi mesi. Nei commenti alla foto di Monica Bertini, sono arrivati numerosi messaggi di condoglianze per la famiglia della hair stylist. Al momento, Mediaset non ha rilasciato comunicazioni ufficiali, ma è probabile che nelle prossime ore giunga il suo messaggio di commiato.