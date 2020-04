Chi è Cicciogamer: perché è famoso, vita privata, curiosità Conoscete Cicciogamer? È un influencer davvero molto famoso sui social: scopriamo tutto quello che c 'è da sapere

Alzi la mano chi conosce Cicciogamer. Agli appassionati di videogame questo nome non suona nuovo. Per chi è invece a digiuno di videogiochi, ecco spiegato chi è: è un famoso influencer su Youtube nell’ambito gaming. E noi vi raccontiamo quello che c’è da sapere sul suo conto.

Sicuramente oggi Cicciogamer è uno degli Youtuber più famosi d’Italia. Ha un suo canale su Youtube dove sono iscritti più di 3 milioni di utenti. È molto amato per il suo carattere spontaneo, allegro, vivace. Si rivolge al pubblico che lo segue ogni giorno con un linguaggio semplice da seguire e con contenti che sono molto apprezzati.

Si occupa di videogame. Per questo i più giovani o i grandi dall’animo nerd lo conosceranno bene, mentre chi è a digiuno da sempre o da tempo di videogiochi potrebbe non conoscerlo. A tal proposito qualche tempo fa era uscita una notizia che lo riguardava che aveva fatto abbastanza sorridere. In occasione di una puntata del programma diMartedì del 2019, in onda su La7, il giornalista Gianluigi Nuzzi ha chiesto a Elsa Fornero, ex ministro del lavoro, se conoscesse Cicciogamer. Lei, ovviamente, non sapeva di chi fosse.

Decisamente è fuori target per lei. Ma se volete sapere chi è Cicciogamer, se volete capire perché i giovani e i nerd lo seguono e se magari volete cominciare a seguirlo anche voi, vi diciamo tutto quello che c’è da sapere in merito a questo personaggio da social.

Chi è Cicciogamer

Ovviamente Cicciogamer è il suo nickname sui social. In realtà lui si chiama Mirko Alessandrini. È nato il 27 gennaio 1989 (segno zodiacale Capricorno) a Roma. Mirko è diventato famosissimo su Youtube grazie al suo canale e grazie al suo talento nel mondo dei videogiochi. È un vero e proprio guru per quello che riguarda la trasmissione in diretta delle sessioni di videogiochi. Seguendo i suoi video mentre gioca o mentre dà consigli, gli utenti possono migliorare nelle loro prestazioni nei videogame più amati.

Per chi fosse interessato a dettagli riguardo a peso e altezza o altre caratteristiche fisiche, dovete sapere che Mirko Alessandrini è alto un metro e settantanove e pesa circa 90 chili. Occhi e capelli sono castani. Non è figlio unico: Mirko ha un fratello che si chiama Simone. Chissà se si sfidano ai videogame come fanno tutti i fratelli e le sorelle appassionati del genere!

Se sul canale YouTube racconta principalmente la sua passione per i giochi, ecco che CiccioGamer ha anche un profilo su Instagram: qui possiamo trovare tutto quello che c’è da sapere (e che lui vuole farci conoscere, ovviamente) in merito alla sua vita privata. Oltre ai videogame e alla cucina, ama anche molto viaggiare e stare con i suoi amici. Anche su Instagram ha molti follower, più di un milione e mezzo.

Fare lo YouTuber e il Gamer è il lavoro che probabilmente ha scritto nella sua carta di identità. Perché sappiamo benissimo che ci sono alcune persone che hanno fatto della loro passione un lavoro vero e proprio, remunerato grazie alle pubblicità sui social e grazie a collaborazioni con aziende che si avvalgono di influencer in grado di poter parlare dei loro prodotti a un seguito che si fida delle recensioni postate online dai loro beniamini. In molti si chiedono spesso, però, quanto possa guadagnare veramente uno YouTuber come CiccioGamer. Ovviamente di preciso non sappiamo quanto riesce a portare a casa pubblicando su YouTube i suoi video, ma alcune fonti sostengono che sarebbe in grado di guadagnare tra i 131mila e i 2 milioni di euro all’anno.

Infine, se siete curiosi in merito alla vita privata di questo YouTuber, sappiate che non è dato sapere moltissimo. Non è sicuramente sposato e di sicuro non ha figli. Ma ci sarà qualcuno che fa battere forte il suo cuore e che non è un videogioco, visto che questi sono la sua grande passione?

Canale Youtube

Il canale YouTube di Cicciogamer (il suo nome utente è CiccioGamer89) è stato aperto nel 2012, quando Mirko Alessandrini aveva 23 anni. Da allora è stato un continuo di successi, di iscrizioni di utenti, di like, di condivisioni sui social dei suoi video dedicati al mondo del game. Sicuramente tra gli Youtuber che lavorano in Italia (sì, per molti fare lo Youtuber è un lavoro, vedi il fenomeno dei Me contro te se ancora non ci credi), è uno dei più famosi e dei più apprezzati.

Il suo canale YouTube contiene video nei quali fornisce consigli e trucchi per poter giocare ai videogiochi che vanno per la maggiore al momento. Potrete ad esempio trovare moltissimi filmati dedicati a giochi come Clash Royale e Fortnite, tra i suoi preferiti. E anche tra i preferiti di tutti i gamer italiani.

Non solo videogame, ma anche cucina. Lo sapete che CiccioGamer pubblica anche una serie di video dedicati al mondo del food? Li potete trovare nella sezione apposita e intitolata “In cucina con Ciccio“. Nei filmati destinati a chi ama il buon cibo, Mirko non solo mostra la preparazione di ricette molto interessanti, ma si avventura anche nella degustazione dei piatti preparati. Sicuramente fa venire l’acquolina in bocca solo a vederli: dopo tante ore trascorse a giocare epiche avventure nei videogame più belli e popolari, anche la pancia deve essere soddisfatta, non vi pare?

“Hakuna Matata ragazzi!” è la frase che spesso utilizza per poter dare il via ai suoi video su YouTube e salutare tutti coloro che ogni giorno lo seguono. Per chi non lo sapesse Hakuna Matata è una locuzione swhili molto usata nelle regioni dell’Africa centro-orientale, in particolare in Kenya e Tanzania. Si traduce con “Non ci sono problemi” o “Senza pensieri“. È diventata una frase famosa anche fuori dai confini del Continente Nero grazie al film della Disney “Il re leone”, del 1994. In una scena del film, Timon e Pumbaa, rispettivamente un suricato e un facocero, insegnano a Simba, il piccolo leone che diventerà re, la filosofia che sta dietro l’Hakuna matata, il vivere dimenticando i problemi del passato e concentrandosi sul presente con ottimismo e fiducia. Ovviamente tutto cantato!

La passione per i videogame e Fortnite

Uno dei giochi preferiti di CiccioGamer e per i quali è diventato famoso è sicuramente Fortnite. Per chi non lo sapesse si tratta di un videogioco del 2017 sviluppato da Epic Games e People Can Fly. Tre le modalità: Salva il mondo, Modalità Creativa e Battaglia reale. Si può giocare in contemporanea fino a quattro giocatori, semplicemente con una connessione. Nella prima modalità, “Salva il mondo“, il giocatore è catapultato in una terra post apocalittica: una tempesta mondiale ha sterminato il 98% della popolazione e alcune creature aliene si sono impossessate del pianeta. Ci sono diverse missioni che i giocatori devono compiere per ottenere ricompense che permettono di migliorare le abilità.

Nella modalità “Battaglia reale” o “Fortnite Battle Royale” gli utenti si trovano su un’isola in cui sono 100 i giocatori che lottano per sopravvivere. Con la modalità di gioco free-to-play, propone un tipo di combattimento PvP (Player versus Player, scontri tra due o più personaggi controllati da giocatori a distanza) e non PvE (Player versu environment, il personaggio combatte non con i personaggi di altri utenti ma contro avversari controllati dal pc).

E poi c’è la “Modalità creativa“, gratuita, in cui si possono creare mappe e giochi seguendo le regole che ogni utente vuole applicare. Questa modalità è stata resa disponibile nel dicembre 2018 ed è stata accolta con grande entusiasmo dai giocatori. È disponibile gratuitamente su ogni piattaforma.

Libri di Cicciogamer

Cicciogamer ha anche all’attivo due libri. “Io, Me e Me Stesso” è il primo libro scritto da Cicciogamer, disponibile in versione cartaceo con copertina flessibile anche su Amazon. Un libro in cui lo youtuber ha deciso di raccogliere pensieri, segreti e consigli, per potersi sentire più vicino a chi lo segue e lo supporta ogni singolo giorno. Così da conoscerlo ancora meglio. Il libro è edito da Mondadori Electa ed è uscito il 31 gennaio 2017.

“CiccioGamer89 presenta Fortnite. Trucchi e segreti: Independent and unofficial guide“, invece, è una guida indipendente e non ufficiale, come si spiega benissimo nel titolo, per chi vuole giocare a Fortnite, uno dei giochi più in voga del mondo. Il famoso Youtuber e Gamer, tra i più amati d’Italia, ci svela tutto quello che c’è da sapere su questo gioco. 144 pagine per carpire tutti i segreti di un vero e proprio fenomeno del momento, come Fortnite. Lo potete trovare in vendita anche su Amazon in formato Kindle o cartaceo con copertina flessibile. Il libro è edito da Magazzini Salani ed è uscito il 27 settembre 2018.

Infine, c’è anche CiccioGamer89 e le olimpiadi degli eSport. Edito da Salani, si tratta del primo fumetto ambientato nel mondo di Fortnite e degli eSport. Mirko è il coach della squadra italiana che partecipa alla prima edizione degli eSport alle Olimpiadi. I giocatori sono talentuosi e possono contare su un allenatore d’eccezione. Si potrebbe vincere il titolo mondiale, ma ci sono squadre che tentano di imbrogliare per portarsi a casa la manifestazione. Si sono forse dimenticati che le Olimpiadi sono una manifestazione sportiva pulita, dove l’importante è partecipare secondo le regole, divertirsi e rispettare l’avversario? Sicuramente un libro avvincente.