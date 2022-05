Ciro Immobile e Jessica Malena rappresentato una delle coppia più amate dello sport e dello spettacolo italiano. I due sono legati da tanti anni ed hanno costruito una bellissima famiglia, con la nascita di tre bei bimbi, due femminucce e un maschietto. La famiglia, però, adesso si allargherà ancora, con l’arrivo del quarto figlio. A dare l’annuncio sui social ci hanno pensato proprio il campione della Lazio e la modella.

Il super bomber della Lazio e della nazionale è stato nominato, appena due giorni fa, il miglior attaccante della Serie A per la stagione 2021/2022. Un premio prestigioso, insieme al titolo di capocannoniere, che andava festeggiato in maniera speciale.

E quale maniera sarebbe stata migliore di dare un lieto annuncio come quello che ha dato insieme a sua moglie solo pochi giorni fa?

Sui profili Instagram di Ciro e di sua moglie Jessica è infatti apparso un video, dolcissimo, che è servito da annuncio di una nuova gravidanza.

Nella clip si vede Jessica che è distesa sul divano di casa, insieme ai piccoli Michela, Giorgia e Mattia. A riprendere la scena è papà Ciro, che ad un certo punto dice:

Vi dobbiamo dire che nella pancia di mamma c’è un bimbo!

Le reazioni dei bimbi sono straordinarie. Le due sorelline più grandi sgranano gli occhi e mostrano fin da subito la loro estrema felicità. Per Mattia, il più piccolo, è un po’ diverso. Sembrerebbe che sia un pochino scettico all’idea, ma avrà il suo tempo per abituarsi e saltare di gioia insieme al nuovo arrivato.

Ciro Immobile e Jessica svelano il sesso del bebè

Trascorsi due giorni dal video dell’annuncio della gravidanza, ecco che Ciro Immobile e Jessica Malena ne hanno pubblicato un altro.

Questa volta la scena ripresa è stata quella dell’ormai diffuso gender reveal party, una piccola festa, a base di palloncini e coriandoli, che serve a svelare di che colore sarà il fiocco del nuovo arrivato.

Tutta la famiglia è nel salone di casa e Ciro scoppia un grande palloncino nero, dal quale ne escono tanti più piccoli, di colore azzurro.

Il quarto figlio del bomber biancoceleste sarà quindi un maschietto. In questo modo, il numero di maschi e femmine in casa torna in perfetta parità: tre maschi e tre femmine.