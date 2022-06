Jessica Malena, moglie di Ciro Immobile, ha raccontato anche il modo in cui è stato scelto il nome per il bambino in arrivo

Un periodo particolarmente felice per Ciro Immobile e Jessica Malena. Il calciatore della Lazio e la modella, che insieme formano una delle coppie più unite e longeve dello sport e dello spettacolo, stanno per diventare genitori per la quarta volta. Intervistata dal settimanale Chi, la modella ha raccontato come è stato scelto il nome per il bebè in arrivo e ha detto la sua anche riguardo ad un eventuale quinto figlio.

Per Ciro Immobile, la stagione che si è appena conclusa è stata particolarmente fortunata. Si è infatti laureato capocannoniere della serie A, vincendo anche il titolo di miglior attaccante del campionato.

Per festeggiare, quale modo sarebbe stato migliore se non annunciare, insieme alla sua famiglia, l’imminente arrivo di un altro bebè in casa.

Ciro e Jessica lo hanno fatto pubblicando un video, nel quale si vedono loro due che comunicato la dolce novità a Michela, Giorgia e Mattia, i loro primi tre figli.

Poi, qualche giorno dopo, con un altro video, registrato durante il gender reveal party, hanno anche svelato il colore del fiocco. Si tratterà di un maschietto e nascerà presumibilmente a fine ottobre.

Le emozioni di Jessica Malena

Credit: ciroimmobile17 – Instagram

In questi giorni i giornalisti del settimanale Chi hanno raggiunto Jessica Malena e l’hanno intervistata chiedendole delle sensazioni che sta vivendo durante questa sua quarta gravidanza.

Nella chiacchierata, la modella ha raccontato di come lei e la sua famiglia hanno scelto il nome del piccolo in arrivo. Un nome che, specifica, verrà tenuto segreto fino al momento della nascita.

É stato un gioco divertente. Ognuno di noi, adulti e bambini, ha scritto in un bigliettino il nome che preferiva e poi abbiamo fatto pescare a Mattia. Ma ve lo diremo quanto nascerà. Niente nomi strani però.

Credit: ciroimmobile17 – Instagram

Nel prosieguo dell’intervista c’è stato spazio anche per l’argomento di un eventuale quinto figlio, nonostante ancora non sia nato il quarto.

Il quinto figlio? Mi fermerei al quarto… Ma mai dire mai nella vita.

Nel frattempo, Jessica, Ciro, Michela, Giorgia e Mattia si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna. A inizio luglio il bomber biancoceleste tornerà a Roma, dove inizierà la preparazione per un’altra stagione nella Lazio.