Clara Soccini è stata ospite nel salotto di Verissimo, il programma televisivo condotto da Silvia Toffanin. L’artista che ha partecipato al Festival di Sanremo con il suo brano Diamanti Grezzi, si è lasciata andare ad un lungo sfogo.

Credit: Verissimo

Prima del successo, Clara Soccini non ha affrontato un momento facile della vita, aveva pensato di mollare tutto. Ma poi, grazie alla serie tv più seguita degli ultimi anni, è riuscita a trovare la sua strada. In molti l’hanno riconosciuta non appena è salita sul palco dell’Ariston. La Soccini interpreta la parte di Giulia nella serie tv Mare Fuori. Una delle detenute del carcere minorile, che cerca di sfondare nel mondo della musica.

Dopo la sua esperienza come attrice, Clara è riuscita a partecipare e vincere il contest “Sanremo Giovani” e ad aggiudicarsi un posto tra i 30 big del Festival della canzone italiana. Nel salotto di Verissimo, la Giulia di Mare Fuori si è lasciata andare ad un commovente sfogo:

Credit: Verissimo

Ho iniziato come modella a 16 anni. Non l’ho vissuta male, mi hanno sempre curata e trattata come una bambina. Sono stati anni che mi hanno dato tanto. Mi sono trasferita a Milano, dopo un po’ avevo messo da parte un gruzzoletto e ho provato a lanciarmi, sperando che qualcuno si interessasse a me. Sono riuscita a firmare per una discografica. Dopo il Covid avevo ansia da prestazione, i soldi messi da parte stavano finendo. Non venivo apprezzata e sono arrivata a pensare di lasciarla come passione. Poi è arrivato quel messaggio su Instagram di Ivan Silvestrini, il regista di Mare Fuori. Tra i miei pochi ascoltati c’era lui. Mi ha proposto Crazy J e da lì è iniziato tutto.

Credit: Verissimo

Grazie a Mare Fuori, Clara Soccini ha trovato il suo posto nel mondo dello spettacolo. La sua vita è cambiata, la sua musica ora è ascoltata dall’intera Italia. Ha trovato la serenità e la pace con se stessa ed è anche riuscita a trovare l’amore. Proprio a Silvia Toffanin ha raccontato del suo fidanzato Jacopo. Lo ha conosciuto mentre stava sbocciando e ora sono innamoratissimi. Tuttavia, non amano vivere sotto i riflettori e preferiscono godersi la loro relazione nella privacy.