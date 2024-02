Verissimo, Veronica Peparini e Andreas Muller raccontano come sta procedendo la gravidanza e come stanno le gemelline: ecco i nomi scelti per le gemelline

È un bel pancione quello che si è visto in Tv, e a raccontarlo è l’insegnante di danza moderna e contemporanea di Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Veronica Peparini che, insieme al compagno Andreas Muller, è tornata a Verissimo per condividere gli sviluppi della loro esperienza durante questa gravidanza.

La coreografa e insegnante, con il compagno al suo fianco, ha raccontato in trasmissione, in collegamento da casa, la sua condizione attuale, giunta alla 31esima settimana di gravidanza. Veronica Peparini ha dato al pubblico e ai fan a casa rassicurazioni sulla sua salute. Ha rivelato di aver affrontato delle difficoltà, già descritte nei mesi precedenti.

Durante la trasmissione con Silvia Toffanin, Peparini ha anche svelato i nomi delle due gemelle che nasceranno il prossimo mese. Come capita spesso, l’indecisione e l’affettuosa “battaglia” per il nome delle bambine ha coinvolto entrambi i genitori.

La coreografa ha affermato di sentirsi bene. Dalla Toffanin ha parlato di come si sente in questo momento della sua vita, delicato e bellissimo allo stesso tempo:

Sono in forma, tutto è ritornato a posto. Siamo arrivati quasi alla 31esima settimana. La preoccupazione è rientrata. Ci sono stati alti e bassi, ma ora le bambine stanno abbastanza bene. Dovremmo essere fuori pericolo.

Andreas Muller, a sua volta, ha confessato la sua commozione e la sua felicità nel vivere questa esperienza. Sarebbe la prima volta da padre, un esordio “doppio” con le gemelle in arrivo tra poche settimane:

È il momento più bello e importante della mia vita. Sono ansioso di vederlo, di conoscerle e di cimentarmi in questa nuova esperienza. Sono curioso della nostra nuova vita, sono in attesa. Non vedo l’ora di entrare in sala parto. Io ci devo essere.

La conduttrice ha mostrato in onda anche il video del baby shower, con tutti i parenti riuniti per l’occasione, prima che fossero svelati i nomi delle bambine. Peparini aveva bocciato il nome Rebecca, poi insieme al compagno ha optato per Penelope e Ginevra.

Lo scorso novembre, Muller e Peparini avevano annunciato delle difficoltà nella gravidanza. Andreas aveva annunciato la notizia, chiedendo discrezione per la situazione. Muller, ben prima di queste splendide recenti notizie a Verissimo, aveva dichiarato: