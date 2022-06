È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia che porterà alla nascita della prima figlia di Claudia Piumetto. L’ex volto di Uomini e Donne aveva annunciato di essere in dolce attesa già qualche settimana fa, ma ora ha deciso di scendere nei dettagli e svelare anche quale sarà il colore del fiocco, il rosa appunto.

Credit: claudia_piumetto – Instagram

I telespettatori più appassionati del famoso dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ricorderanno certamente con affetto Claudia Piumetto.

Lei è apparsa per la prima volta davanti alle telecamere del programma nella stagione 2007/2008. In quell’occasione si era seduta su una delle sedie delle corteggiatrici dell’allora tronista Emanuele Morelli. L’esperienza non si concluse come sperava, poiché lui abbandonò il programma senza scegliere nessuno.

L’anno successivo è tornata al programma, ma con vesti diverse, quelle di tronista. Insieme a lei, quella stagione, c’era Elga Enardu.

Alla fine della stagione Claudia scelse Diego Daddi, ma lui le disse di no e dopo poche settimane iniziò una relazione proprio con la Enardu.

Tuttavia, l’esperienza televisiva ha portato alla Piumetto anche delle fortune. Grazie ai guadagni, infatti, è riuscita ad aprire un’agenzia immobiliare tutta sua, coronando così il suo sogno lavorativo.

Claudia Piumetto aspetta una bimba

Credit: claudia_piumetto – Instagram

A quanto pare, Claudia Piumetto, all’età di 37 anni sta per coronare anche un altro suo sogno, quello di costruirsi una famiglia. Dell’uomo che ha scelto al suo fianco non si sa molto, ma ciò che è chiaro è che i due si amano tantissimo.

E il loro amore ben presto sarà coronato con l’arrivo di un bebè, come annunciato dall’ex tronista qualche settimana fa sui suoi profili social.

Chiedetemi se sono felice?!😍 Il senso di ogni cosa…. Ti aspettiamo

Aveva scritto la leccese circa un mese e mezzo fa, a corredo di una dolcissima foto che ritraeva una tutina bianca e la prima ecografia.

Credit: claudia_piumetto – Instagram

Poi, in questi giorni, la stessa Claudia ha svelato anche quale sarà il colore del fiocco:

Finalmente ora posso dirlo: la nostra vita si colora di rosa. Il colore più bello del mondo! Mamma e papà ti aspettano principessa!

L’ex volto di Uomini e Donne ha detto di trovarsi al quinto mese di gravidanza. Ciò significa che la sua prima bimba nascerà più o meno alla fine dell’estate.