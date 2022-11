Dopo nove mesi di trepidante attesa, la gioia più bella è finalmente arrivata in casa di Claudia Piumetto. L’ex volto di Uomini e Donne, legata sentimentalmente ad Emanuele Fina, è infatti appena diventata mamma per la prima volta. Come era già successo per l’annuncio della gravidanza, anche in questo caso la neo mamma ha scelto di dare la lieta notizia tramite il suo profilo Instagram.

In moltissimi ricorderanno Claudia Piumetto per la sua esperienza televisiva a Uomini e Donne. Era la stagione 2007/2008 e lei era una delle corteggiatrici dell’allora tronista Emanuele Morelli.

Lei non venne scelta e l’anno successivo, nella stagione 2008/2009, tornò al programma in vesti diverse, quelle di tronista. Alla fine del percorso scelse il corteggiatore Diego Daddi, che però rifiutò la proposta.

Negli anni successivi la Piumetto si è concentrata più che altro sulla sua vita privata, aprendo prima una sua agenzia immobiliare e lavorando poi in una concessionaria.

Circa un anno e mezzo fa ha conosciuto l’amore vero, quello che sembra essere destinato a durare per sempre. Di lui non si sa molto. Non fa parte del mondo dello spettacolo e il suo nome è Emanuele Fina.

Nella primavera scorsa, l’ex corteggiatrice e tronista aveva dato ai suoi follower un annuncio inaspettato e molto felice allo stesso tempo, quello di essere incinta per la prima volta.

Chiedetemi se sono felice?!😍 Il senso di ogni cosa…. Ti aspettiamo

Queste le parole che Claudia aveva aggiunto al post con il quale esplodeva di gioia nell’annunciare che presto sarebbe diventata mamma.

La prima bimba di Claudia Piumetto

All’inizio di giugno, poi, Claudia era tornata sui social per dare un aggiornamento molto importante sulla sua gravidanza. A seguito di un’ecografia aveva infatti scoperto il sesso del bebè e subito ha voluto condividere la notizia con tutti. A corredo del post aveva scritto:

Finalmente ora posso dirlo: la nostra vita si colora di rosa. Il colore più bello del mondo! Mamma e papà ti aspettano principessa!

Allora si trovava al quinto mese di gravidanza e il momento più bello di tutti era ancora lontano.

Ora è finalmente arrivato e la piccola Matilde, questo il nome scelto per la piccola, è arrivata tra le braccia di mamma e papà.