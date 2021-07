Dopo la paura per il tumore affrontato qualche anno fa, Francesco Acerbi è finalmente rinato: un figlio è la sua ciliegina sulla torta

Dopo tanta sofferenza e dolore, dovuti ad un cancro affrontato e superato a testa alta, come solo i campioni come lui sanno fare, Francesco Acerbi sta vivendo un periodo davvero d’oro, sotto ogni punto di vista. È un punto fermo della nostra nazionale di calcio e la sua storia d’amore con Claudia Scarpari procede a gonfie vele. Poco prima dell’inizio del campionato europeo, i due hanno annunciato che ben presto saranno genitori.

Credit: francescoacerbi88 – Instagram

Francesco e Claudia sono una delle coppie che rappresentano di più la parola amore. Si sono conosciuti soltanto l’anno scorso, poco dopo la fine del primo lockdown. I due erano in vacanza nello stesso posto e tra loro è scattato un vero e proprio colpo di fulmine.

Da allora sono inseparabili e anche i loro account social sono tempestati di foto e dediche di amore di una dolcezza infinita.

Claudia è un avvocato ed è originaria di Mantova. Ha sempre ammesso di non amare il calcio, ma che da quando sta con Francesco, non si perde una partita per nulla al mondo.

Il suo uomo, ora, sta affrontando uno degli impegni sportivi più importanti della carriera. Con la maglia della nazionale italiana sta giocando un grande europeo e può contare sempre sul tifo di una persona davvero speciale. Anzi, le persone sono quasi due.

A pochi giorni dall’inizio del ritiro a Coverciano, sull’account di Francesco Acerbi è apparsa una foto che lascia ben pochi spazi ai dubbi. Claudia è incinta e i due si apprestano, tra qualche mese, ad abbracciare forte il loro primo bambino insieme. Una gioia che per Acerbi arriva dopo tanto, troppo dolore.

Francesco Acerbi e il tumore

Credit: francescoacerbi88 – Instagram

Era il 2013 quando, durante una delle tante visite mediche affrontate, il calciatore ha scoperto di avere un tumore abbastanza aggressivo ai testicoli. Tumore che ha comportato un’operazione e chemioterapie per mesi.

Mesi in cui Ace non si è mai arreso, finché alla fine non lo ha sconfitto.

Quel periodo, a detta dello stesso difensore della Lazio, ha segnato un vero e proprio punto di svolta nella sua vita e nella sua carriera. Con impegno e determinazione è riuscito a riprendere in mano la sua vita che pareva potesse sfuggirgli di mano.

La nascita di un figlio, è solo la ciliegina sulla torta di una ripresa eccezionale di un uomo e di un campione che può solo che essere un esempio a tantissimi.