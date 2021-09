Nella puntata di Verissimo andata in onda ieri, domenica 26 settembre, ci sono stati diversi spazi in cui la commozione ha preso il sopravvento. Uno dei momenti più toccanti, è stato sicuramente quando l’attore Claudio Amendola ha parlato di sua moglie Francesca e della malattia che la affligge ormai da molti anni.

Tantissimi telespettatori di Canale 5, ieri pomeriggio, hanno potuto assistere a dei toccanti racconti da parte di diversi volti noti dello spettacolo che, a seguito di tragici ostacoli che la vita ha deciso di mettere davanti, non hanno comunque perso il sorriso o la forza di combattere.

Una degli ospiti, ad esempio, è stata Carolina Marconi. L’ex concorrente del Grande Fratello, oggi imprenditrice, ha raccontato la sua battaglia contro l’aggressivo tumore al seno che la affligge da qualche mese.

Ha raccontato di averlo scoperto perché aveva il desiderio di diventare mamma. Aveva fatto delle analisi per procedere con un percorso di fecondazione assistita, e proprio dai risultati di quegli esami, è venuto fuori che era affetta da questa malattia molto grave.

Lacrime che si sono ripresentate sul volto dei telespettatori e su quello di Silvia Toffanin, anche quando ad essere ospite e a parlare a cuore aperto, è stato Claudio Amendola.

L’attore romano ha confessato e raccontato della malattia di sua moglie Francesca Neri.

Non ha una malattia chiara, ma ha una difficoltà nel vivere le sue giornate. Ha un dolore fisico enorme. Anche nella malattia, cerca la forza per stare bene. Ne ha parlato nel suo libro che presenterà presto. L’ho letto e ho pianto tanto.

Lei ha una grande intelligenza ed un grande coraggio. Il racconto che fa dei suoi ultimi anni di vita è coraggioso. Starle affianco è stato il mio compito, quindi non mi è stato affatto difficile. È stato sicuramente più difficile per lei. Sto con Francesca da vent’anni e l’amore per lei mi ha migliorato. Con l’amore ci si depura da tante scorie, come la gelosia per esempio. Non ha più senso ora. Adesso, se qualcuno corteggia Francesca, a distanza, mi fa solo piacere. Perché vuole soltanto dire che sono fortunato io.