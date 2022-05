Nella puntata di Verissimo andata in onda ieri, domenica 1 maggio, Claudio Amendola ha commosso e allo stesso tempo stupito tutti per un episodio che gli è capitato qualche tempo fa. Ha avuto un principio d’infarto e, parlando con Silvia Toffanin, lo ha definito bellissimo. Bellissimo perché gli è servito per capire il valore e la bellezza della vita.

L’attore romano si è aperto di fronte a Silvia Toffanin, raccontando un episodio spiacevole che gli è capitato nel 2017.

Avevo dei dolori strani, respiravo a fatica e nel giro di 7 minuti sono andato in ospedale e stavo sotto l’elettrocardiogramma.

Un infarto che potenzialmente poteva essere fatale, ma che fortunatamente è stato preso in tempo.

Poi Amendola ha fatto una rivelazione che, inizialmente, ha spiazzato tutti. Ha detto che quella è stata un’esperienza bellissima e poi ha spiegato il perché.

Ho imparato quanto è bella la vita, maturi e capisci quanto è importante vivere.

Il giorno successivo, quando il pericolo era ormai scampato, Claudio ha firmato per poter tornare a casa, nonostante sua moglie Francesca voleva che restasse ancora in ospedale.

Ero tranquillo, non mi sono preoccupato di morire perché ero in buone mani. La salute va coltivata, bisogna mangiare meglio, muoverci di più! Non fumate! Io ho fumato da quando avevo 8 anni!

Infine l’attore ha spiegato quello che ha capito quando, tornato a casa, si è ritrovato ormai fuori pericolo.

Ti rendi conto veramente del valore della vita e delle cose che uno ha ed è stato come un secchio d’acqua gelata. Ho smesso di fumare, è cambiata radicalmente la mia vita.

La malattia della moglie di Claudio Amendola

Credit: Verissimo – Canale 5

Non è la prima volta che Claudio Amendola si siede nel salotto di Verissimo e si lascia andare in ricordi e pensieri che lo colpiscono da dentro.

Francesca Neri, attrice e moglie dell’attore romano, soffre di quella che è conosciuta come cistite interstiziale. La patologia provoca dolori molto forti che inevitabilmente condizionano le giornate.

Credit: Verissimo – Canale 5

In tutto ciò, Claudio non si è mai allontanato da sua moglie, sostenendola sempre e standole affianco il più possibile. Proprio a Verissimo, su di lei, aveva detto: