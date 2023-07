Claudio Baglioni, l’ultimo addio a Danilo Minotti commuove: “È un’alba tristissima”

In queste ultime ore il mondo della musica sta vivendo un vero e proprio lutto. Il direttore d’orchestra Danilo Minotti è scomparso prematuramente all’età di 61 anni. La notizia ha colto di sorpresa molti artisti che hanno avuto la fortuna di collaborare con il musicista. Tra le tante parole scritte non sono passate inosservate quelle di Claudio Baglioni.

Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram Claudio Baglioni ha voluto rivolgere l’ultimo saluto a Danilo Minotti, scomparso prematuramente all’età di 61 anni. I due artisti avevano collaborato per un progetto musicale, ‘Dodici Note – TUTTI SU!’, e nella mattina di oggi Claudio Baglioni ha rivolto l’ultimo addio al musicista con parole che hanno commosso tutti.

Nel dettaglio, l’artista ha condiviso uno scatto che lo ritrae insieme al direttore d’orchestra. All’immagine in questione Claudio Baglioni ha accompagnato delle commoventi parole:

È un’alba tristissima. Il Maestro Danilo Minotti è partito per un lungo viaggio e per un posto sconosciuto. Ha chiuso, con un piccolo gesto, il tempo che ha diretto e condotto per una vita.