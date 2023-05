Claudio Sona accusa Gian Maria Sainato: “Ha inventato flirt”

Dopo aver fatto il suo ingresso nel corso della terza puntata de L’Isola Dei Famosi, Gian Maria Sainato è stato attaccato duramente da Claudio Sona. L’ex tronista di Uomini e Donne si è reso protagonista di dichiarazioni inedite nei confronti del nuovo naufrago. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Secondo alcune indiscrezioni che si facevano sempre più insistenti, Gian Maria Sainato sarebbe dovuto entrare a far parte del cast de L’Isola Dei Famosi nella prima puntata. Tuttavia, il suo ingresso è stato posticipato a martedì, esattamente durante la terza puntata.

Alla luce di questo, Claudio non ha riservato una bella sorpresa per l’influencer. Infatti, l’ex concorrente di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di dire la sua opinione in merito alla nuova esperienza in Honduras di Gian Maria:

Questa cosa vi farà un po’ ridere. Ieri sera quando sono tornato da Milano, ho acceso la tv mentre mangiavo e ho guardato un pezzo di Isola dei Famosi. A un certo punto mi compare davanti questo Gian Maria che deve essere un nuovo concorrente.

Il ragazzo ha sollevato numerose polemiche ed è stato un fiume in piena. Nel dettaglio, ha accusato il naufrago di aver inventato storie sul suo conto e flirt che non sono mai esistiti:

Ho pensato ‘cavolo chi non muore si rivede. Questo è uscito dalla porta ed è rientrato dalla finestra’. Voleva a tutti i costi far parte di un reality, di un programma televisivo e alla fine ce l’ha fatta. Ha inventato storie sul mio conto, ma anche sul conto di altri. Ha inventato flirt, ha rilasciato dichiarazioni falsissime a tanti giornali e così via, però alla fine ha raggiunto il suo obiettivo.

Infine, Claudio si è detto in disaccordo con gli autori del programma i quali hanno desiderato Gian Maria Sainato nel cast del reality show condotto da Ilary Blasi. Queste sono state le sue parole: