Isola dei Famosi, Gian Maria Sainato è uno dei nuovi presunti naufraghi: conosciamolo meglio

Ecco chi è colui che presto potrebbe sbarcare in Honduras

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi è sempre più vicina ed è dunque inevitabile l’uscita di gossip riguardanti il programma. Ilary Blasi si prepara a tornare al timone del programma e sono molti i nomi dei presunti naufraghi che presto potrebbero sbarcare in Honduras. Tra i tanti nel corso delle ultime ore sta circolando il nome di Gian Maria Sainato. Scopriamo insieme chi è e conosciamolo meglio.

Gian Maria Sainato potrebbe essere uno dei naufraghi della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. A rendere pubblica la notizia è il sito ‘BlogTvItaliana.it’ il quale ha rivelato che l’influencer sarebbe entrato nel mirino degli autori del reality.

Questo è quanto riporta il noto portale riguardo la presunta partecipazione di Gian Maria Sainato come naufrago all’Isola dei Famosi:

Uno spifferone ci avrebbe raccontato che ci sarebbe l’intenzione di proporlo nel reality show di Ilary Blasi per via di varie vicissitudini personali ma anche per la miracolosa remise-en-forme che il giovane pubblicizza da tempo sui suoi profili social.

Gian Maria Sainato: chi è presunto naufrago dell’Isola dei Famosi

Per chi non lo conoscesse, Gian Maria Sainato è conosciuto nel mondo dello spettacolo italiano per la sua partecipazione al programma Riccanza, insieme a Tommaso Zorzi e ad Elettra Lamborghini.

L’ex volto di Riccanza è stato anche ospite nel salotto di Barbara D’Urso dove ha fatto è andato contro Tommaso Zorzi, accusandolo di avergli fatto outing in tv. In seguito a quanto accaduto, l’ex vincitore del Grande Fratello Vip si è scagliato duramente contro Gianmaria, contro il quale ha dichiarato su Twitter:

Ma quel tipo che si aggira nei salotti televisivi per parlare male di me è consapevole che mi deve una cena?

Al momento la notizia della partecipazione di Gian Maria Sainato all’Isola dei Famosi non è stata ancora confermata. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno ulteriori novità a riguardo.