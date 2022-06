Clementina Deriu accusa Alessandro Basciano: “Non si prende cura di suo figlio”

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Alessandro Basciano che ha lasciato tutto il mondo del web a bocca aperta. Clementina Deriu ha accusato il suo fidanzato di non prendersi cura di suo figlio. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Alessandro Basciano torna ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere l’ex concorrente del Grande Fratello Vip protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni rilasciate dalla sue ex fidanzata, Clementina Deriu. Quest’ultima ha rivelato che l’attuale fidanzato di Sophie Codegoni non si prende cura di suo figlio.

La dichiarazione shock è giunta in virtù delle numerose interviste di Basciano e la Codegoni in cui entrambi hanno rivelato di voler costruire presto una famiglia. Clementina Deriu ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram e con queste parole ha accusato il suo ex fidanzato:

Bello fare i padri disinteressandosi completamente della vita dei propri figli. Vedendoli solo due weekend al mese perché è la legge a stabilirlo, altrimenti neanche quelli! Non portarli o andarli a riprendere a scuola, non portarli ad uno sport, ad una festa di compleanno o ad una visita medica. E poi parlano di voler mettere al mondo altri figli…ma con quale coraggio? Forse vi sfugge che dopo averli messi al mondo i figli poi bisogna anche crescerli e prendersene cura.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno iniziato la loro relazione al Grande Fratello Vip e poi hanno deciso di viversi al di fuori del programma. Malgrado le polemiche e le accuse, adesso sembra che la loro storia d’amore proceda a gonfie vele. I due si stanno godendo una splendida vacanza in Salento e di recente hanno affermato di voler costruire una famiglia. Tuttavia, i diretti interessati non hanno ancora replicato alle dure accuse della Deriu. Lo faranno? Non ci resta che scoprirlo!