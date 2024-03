Non è stato un anno facile per ClioMakeUp, si è mostrata in lacrime su Instagram

È un momento difficile per ClioMakeUp, si è mostrata in lacrime sul suo profilo social. Un lungo sfogo che ha rattristato tutti i suoi numerosi seguaci, che subito sono arrivati in suo supporto, inviandole tantissimi messaggi affettuosi.

Credit: ClioMakeUp – Instagram

ClioMakeUp, il nome d’arte di Clio Zammatteo, è una delle makeup artist più amate e seguite. Non è la prima volta che mostra un suo crollo attraverso i social. Ha spiegato di trovarsi in un momento complicato della vita, l’ultimo anno è stato pesante e difficile. Tuttavia, Clio non ha rivelato il preciso motivo che si nasconde dietro le sue lacrime.

Uno sfogo che ha avuto vita dopo la domanda di una delle sue fan, che le ha chiesto di condividere con il web ciò che le stava accadendo. Sono cose che si percepiscono, anche dietro lo schermo di un cellulare o di un pc. La makeup artist le ha risposto così:

Credit: ClioMakeUp – Instagram

Non è così facile. È un mix di tantissime cose che si sono accumulate nel tempo e situazioni che sto vivendo. Non è una cosa da un paio di stories, è molto personale. Vi ringrazio per quello che mi state scrivendo, senza chiedere tante spiegazioni. Mi state mandando carica positiva. Devo ricordarmi che questi momenti sono normali, fanno parte della vita e passeranno.

Ha parlato di motivi personali, ma non è chiaro se Clio si riferisse al lavoro, alla famiglia o alla salute. Anche lo scorso anno si era lasciata andare ad un lungo sfogo sui social, ma quella volta riferendosi al mondo del beauty e spiegando alle sue numerosissime fan, di come per lei fosse sempre più difficile tenere il passo. La sua carriera è iniziata nel 2008, si è sempre sentita libera di consigliare e recensire, anche negativamente. Ma ora è tutto diverso, ora ci sono i giornalisti, gli influencer, in grado di raggirare ogni parola e attaccare.

Credit: ClioMakeUp – Instagram

Adesso ho paura di dire la mia, perché qualsiasi cosa io dico viene girata. La competizione è sana, ma come viene gestita in questo momento, soprattutto in Italia, non è sana. È volta ad uccidere gli altri brand. Non parlo più di prodotti che non mi piacciono perché ho paura. Non voglio scendere a compromessi.

