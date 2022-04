Presa di mira dagli haters sui social per il suo peso, Selena Gomez non le manda a dire e risponde a tono a chi ha dimostrato maleducazione

Attrice, doppiatrice, personaggio televisivo e cantante. Il suo nome circola ovunque ormai da anni e può essere tranquillamente considerata come una delle star più famose dell’intero globo. Eppure, Selena Gomez ha anche degli haters. In tanti l’hanno criticata per il suo aspetto e lei, dopo tanto ha deciso di rispondere loro con un bel messaggio di body positivity.

Il web, in particolare i social network, ha portato tante cose positive nella vita delle persone. Ha dato loro la possibilità di parlare con chiunque ed esprimere il proprio pensiero su tutto.

Questo, però, a volte può trasformarsi in un arma non del tutto benevola.

L’esempio più lampante sono proprio gli haters. Chiunque abbia un discreto seguito sui social, tra i tanti sostenitori e fan deve fare i conti anche con chi non ha remore nel mostrare il proprio disappunto su qualsiasi cosa.

Selena Gomez, ad esempio, fa parte di coloro che, in passato come adesso, ha sempre ricevuto da parte dei follower tanti commenti cattivi. Persone che, non essendo informate oppure come semplice passatempo, criticano la cantante in ogni modo possibile.

Spesso la cantante è stata presa in giro per via del suo peso che, come ha spiegato varia molto a seconda dei mesi per via del Lupus, la malattia con cui deve fare i conti ormai dal 2015.

La risposta di Selena Gomez agli haters

Beh, dopo tanto ignorare, alla fine Selena non ce l’ha fatta più ed ha risposto finalmente a tono a queste persone maleducate.

Il suo post, pubblicato recentemente su Instagram, suona come un inno al body positivity e sicuramente servirà a tantissime ragazze come lei ad accettarsi per quello che sono, senza dar troppo peso alle parole di chi non perde occasione per dimostrare l’assenza totale di sensibilità o empatia.

Ecco la didascalia al suo post: