Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro declinano l’invito a Temptation Island Vip Si dice che la coppia è stata invitata a partecipare alla nuova stagione di Temptation Island Vip, ma hanno declinato l'invito

Tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è scoppiata la passione durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più lasciati. Si dice che la coppia è stata invitata a partecipare alla nuova stagione di Temptation Island Vip, ma hanno preferito declinare l’invito.

Clizia Incorvaia ha spiegato cosa è successo dopo che si sono rivisti in Sicilia. Ricordiamo che l’ex gieffina è stata eliminata dal reality e per riabbracciare il suo amato ha dovuto aspettare un bel po, visto gli impedimenti dettati dall’emergenza sanitaria e il lock-down. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono rincontrati in Sicilia. I due si sono mostrati più innamorati e felici di prima.

La coppia ha condiviso alcune foto coinvolgendo i numerosi fan su Instagram. Clizia Incorvaia ha chiarito di non avere alcuna intenzione di partecipare ad altri reality e svela come procede la relazione con Paolo Ciavarro.

Questa confessione è avvenuta nell’ospitata fatta nel programma radiofonico di ‘Turchese Baracchi‘, in onda su Radio Italia Anni 60. Tra poco inizierà la nuova edizione di Temptation Island Vip e in tanti si sono chiesti se l’innamoratissima coppia parteciperà al programma, mettendosi alla prova.

Ma durante la diretta radiofonica, Clizia Incorvaia ha presto smentito tutto: “Temptation Island Vip? Ce l’hanno già proposto ma abbiamo rifiutato, Maria è una persona stupenda ma questo non è proprio il nostro genere. Non è il nostro modus operandi”.

D’altra parte è quasi certa la partecipazione di Antonella Elia e Pietro Delle Piane. L’ex gieffina ha anche raccontato la prima notte d’amore carica di passione con Paolo Ciavarro dettata anche dalla lunga attesa.

La ragazza ha spiegato: “Secondo me bisogna proprio aspettare prima di stare con una persona. Bisogna dare più senso all’attesa. Tutto parte dalla mente, lo stare insieme è la ciliegina sulla torta. Sono due anime che si fondono e diventano una”. Insomma non saranno pronti per il reality di Temptation Island Vip, ma di sicuro sono pronti per una lunga vita insieme.