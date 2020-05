Live Non è la D’Urso, incontro tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro La conduttrice però, ha rimproverato i due innamorati, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si erano già visti giorni prima

La puntata di ieri di Live-Non è la D’Urso è stata l’occasione per un incontro molto atteso. Infatti come ospiti al programma di Barbara D’Urso erano in studio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

La loro storia d’amore è nata proprio nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo la squalifica della influencer dal reality i due sono ovviamente rimasti divisi molto a lungo. Lei si trovava in Sicilia, insieme a sua figlia e ai suoi genitori.

Paolo Ciavarro invece si trovava a Roma. Ma proprio nel momento in cui finalmente i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sono riusciti a incontrarsi, qualcosa va storto. Paolo Ciavarro aveva raggiunto Clizia Incorvaia in Sicilia, con la promessa di filmare il loro primo incontro dopo tanti mesi.

Ma Barbara D’Urso, purtroppo, ha scoperto un fatto scioccante ed ha subito rimproverato i due innamorati. “In camerino stasera mi è arrivata una notizia”. Ho detto: “Non ci voglio credere”, ha detto ai due ospiti.

Il motivo? Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si erano già visti, appena sabato, per una serie di scatti fotografici. Paolo Ciavarro ha tentato di negare, ma Clizia ha subito raccontato la verità: hanno deciso di trasgredire, dopo la durissima quarantena e i mesi di separazione.

La padrona di casa però è molto arrabbiata e continua a rimproverare i due ospiti, atterriti. “Io non voglio prendere in giro il pubblico”. Ha detto, intendendo che quella fosse ormai una sceneggiata, dato che si erano già rivisti.

Il siparietto, nonostante tutto, è andato comunque in scena, ma in maniera abbastanza grottesca. Gli ex gieffini sono stati costretti ad indossare guanti e mascherina e tutte le precauzioni del caso. Barbara D’Urso ha lanciato diverse frecciatine, creando il gelo nello studio. Il romanticismo ha decisamente lasciato spazio al disagio. I due sono stati non poco imbarazzati.