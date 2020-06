Temptation Island Vip, indiscrezioni sui partecipanti; i primi nomi Ecco le prime indiscrezioni sulla partecipazione di alcuni concorrenti a Temptation Island Vip

Arrivano le prime indiscrezioni sulla partecipazione di alcuni concorrenti a Temptation Island Vip! Il primo scoop e su la presunta partecipazione della coppia chiacchierata e conosciuta già in un altro reality.

Stiamo parlando di Kiko Nalli ed Ambra Lombardo, un vero colpo di scena, soprattutto dopo le ultime polemiche nate su una presunta crisi che circolavano sulla loro relazione.

Ma le confidenze non finiscono qui, ci sarebbe un’altra voce di corridoio non ancora certificata, che chiamerebbe la partecipazione di un altro coppia bomba che presumibilmente parteciperà al reality.

Una coppia chiacchieratissima e più volte finita sotto i riflettori del gossip. Stiamo parlando di Antonella Elia e Pietro Delle Piane. I due sono stati sotto i riflettori del Granfe Fratello VIP, con la partecipazione di Antonella Elia come concorrente della casa più spiata d’italia. Non solo, la coppia è stata più volte invitata nel salotto Di Barbara D’Urso dove si è quasi rischiata una proposta di matrimonio in diretta TV.

Ora probabilmente la coppia sarà protagonista di Temptation Island VIP. Il programma ancora non prede il via, ma già sta facendo parlare di se. Le premesse sono molto succulente.

Non è ancora ben chiara la dinamica del programma, per via delle norme del distanziamento sociale, ma già le prime indiscrezioni lasciano intendere che sarà un’edizione che ha tutti i presupposti per passare alla storia.

I fan non sono più nella pelle dalla curiosità del conoscere i concorrenti di questa nuova edizione di Temptation Island. Al timone forse non ci sarà più l’amatissimo Filippo Bisciglia e ancora ignoto il nome che lo sostituirà se di una sostituzione si parlerà.

Il programma sarà gestito come sempre con la super visione di Maria De Fillippi. Che aggiungere di più aspettiamo la messa in onda delle puntate, per poter tirare, come al solito, le nostre conclusioni, siamo tutti convinti che ci sarà molto di cui parlare.