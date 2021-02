La rivelazione inaspettata di Francesco Sarcina: “Ho inalato le ceneri di mio padre”

Francesco Sarcina, il frontman delle Vibrazioni, è arrivato in libreria con il suo primo libro ‘Nel Mezzo’ dove si mette a nudo e racconta totalmente il suo passato all’insegna di eccessi e droghe. Oltre a ciò, il noto cantante fa una rivelazione inaspettata riguardo la morte di suo padre.

Un passato molto turbolento quello del frontman delle Vibrazioni, Francesco Sarcina. Un’infanzia trascorsa nella periferia di Milano, il periodo all’insegna degli eccessi e delle droghe sono oggetto del nuovo libro del noto cantante approdato in libreria, ‘Nel Mezzo’. Sarcina, dunque, si mette a nudo e rivela tutti i dettagli della sua vita. Tra questi, fa un’importante dichiarazione sulla morte di suo padre.

Francesco Sarcina, ex marito di Clizia Incorvaia, è papà di due figli. Come racconta anche nel libro, nel corso della sua vita ha dovuto affrontare la malattia e la perdita del padre, al quale il noto cantante era molto legato. Sarcina, però, ha descritto un episodio riguardante il padre del tutto particolare.

Queste sono state le parole con cui il noto cantante ha descritto il suo racconto:

Ricordo perfettamente quel giorno. D’un tratto mentre stavo spargendo le ceneri ed è cambiato il vento, mi è finito tutto in faccia. Mi bruciavano le narici, gli occhi, avevo sniffato le ceneri di mio padre come è successo a Keith Richards dei Rolling Stones. Poi, non so come, le chiavi della mia macchina sono finite in acqua. Insomma mi aveva giocato ancora una volta uno scherzo, mio padre.