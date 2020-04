Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: “Stiamo impazzendo per la distanza” La storia tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia prosegue a gonfie vele ma la distanza li rende malinconici

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, continuano la loro storia d’amore a distanza. I due erano già stati separati sul più bello, durante la loro permanenza al Grande Fratello Vip, a causa della squalifica dell’influencer.

Tutta questa lontananza inizia un po’ a pesare, sono davvero impazienti di rivedersi e cercano di colmare l’assenza reciproca tramite video e messaggi. Il 28enne afferma: “La chiamo. Ci stiamo sentendo tantissimo a telefono, messaggi. Procede tutto a gonfie vele. C’è molto pepe. Scherziamo molto, è un aspetto molto bello del nostro rapporto. La birretta a Fregene mi auguro di andarla a prenderla prima o poi. Avevamo già organizzato e programmato viaggi. Dobbiamo rimandare a data da destinarsi. Volevamo andare a Lisbona”.

Ha aggiunto lui. “Ognuno di noi ha il proprio passato. Noi partiamo da adesso. Non è un problema assolutamente. Sono pronto a vivermela. Non vediamo l’ora. Stiamo impazzendo” dichiara l’innamoratissimo Ciavarro.

Il loro legame sembra, infatti, destinato a durare. Il ragazzo confessa che la sua più grande vittoria televisiva è stata quella di incontrare Clizia:

“Ho trovato la cosa più bella che ci sia. Ho vinto. Non me lo sarei mai aspettato. Siamo tornati un po’ quindicenni là dentro. Sono l’ultimo dei romantici. Non mi vergogno di esserlo. E’ stata approvata dalla suocera. Sta andando tutto alla grande. Sono molto felice. Anche papà è contento. Io sono orgoglioso di avere due genitori come loro. Non smetterò mai di dirlo”.

Clizia Incorvaia esprime sui social i suoi sentimenti:

“Mi manca tantissimo, è frustrante, castrante, straziante non poterlo vivere. Ma è anche sognante. Quest’attesa, questo sogno, questo desiderio sta rendendoci uniti, coesi e vogliosi di incontrarci. Mi verrebbe voglia di volare in mongolfiera, di andare in zattera per arrivare da lui. Io non vedo mai i problemi. Penso che a tutto ci sia una soluzione”.

Paolo ha dimostrato inoltre di tenere davvero a lei passando sopra al suo ingombrante passata, come il matrimonio con Francesco Sarcina, quindi la 39enne aggiunge:

“Sono felice perché stiamo vivendo una storia romantica, bellissima. Era da tempo che non ero così felice, romantica. Lui è come me. Parliamo la stessa lingua. Un altro uomo, sentendo la mia storia ingombrante, sarebbe scappato”.

E conclude così: “Lui, invece, no. Non era preso dalla bella figurina ma anche dalla mia anima. Lui sapeva benissimo a cosa andava incontro. Li ho capito che è un uomo riservato ma con due attributi così che non ha bisogno di ostentare dietro falsi atteggiamenti.”