Clizia Incorvaia, il gesto di solidarietà a Eleonora Giorgi: l’annuncio sui social

Dopo l’annuncio di Eleonora Giorgi in cui ha dichiarato di avere un grave problema di salute, Clizia Incorvaia si è resa protagonista di un gesto d’affetto nei confronti di sua suocera. L’attrice sta attraversando un periodo difficile della sua vita e la nuora le ha voluto mostrare tutto il suo sostegno.

Di recente, Eleonora Giorgi ha annunciato di avere un tumore al pancreas. Si tratta di una notizia che ha lasciato senza parole tutti i suoi fan i quali hanno subito provveduto a scriverle messaggi di sostegno. Tra tutte le persone che le hanno mostrato il proprio affetto è apparso anche il volto di Clizia Incorvaia.

La nuora di Eleonora Giorgi ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae abbracciata all’attrice. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia del post:

Supererai questa grande e dura prova che la vita ti ha dato da affrontare. Ti amo tanto.

Ovviamente, l’influencer fa riferimento al periodo difficile che la donna sta attraversando per via di una brutta malattia. La risposta di Eleonora Giorgi alla dolce dedica di Clizia non si è fatta attendere. Infatti, la mamma di Paolo Ciavarro ha ricambiato il gesto d’affetto in questo modo:

Mio amore, grazie dell’amore, del supporto, dell’incoraggiamento, dell’accoglienza e di essere sempre sorridente! Grazie di cuore! Sei la mia nuvola rosa dei sogni.

La suocera di Clizia Incorvaia annuncia la malattia

Di recente Eleonora Giorgi ha annunciato di star lottando contro una brutta malattia. Dopo la divulgazione della notizia, l’attrice è stata circondata dall’affetto di numerose persone che lei stessa ha voluto ringraziare con un post pubblicato sul suo profilo Instagram: