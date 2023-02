Si è conclusa la seconda serata della 73esima edizione del Festival Di Sanremo. Al primo posto, nella seconda classifica provvisoria, ci sono i Colapesce Dimartino con il brano “Splash”.

Un’esibizione che è stata molto apprezzata dal pubblico. I due artisti si erano già fatti conoscere sul palco dell’Ariston nel 2021, con la loro canzone Musica Leggerissima. Brano che dopo il Festival di Sanremo è diventato un vero e proprio tormentone.

L’attenzione di tutti si è subito soffermata sul particolare nome d’arte Colapesce. Ma sapete che dietro la scelta dell’artista si nasconde una vecchia leggenda? Andiamo a conoscere meglio Antonio Di Martino e Lorenzo Urciullo, i due artisti che ieri sera hanno fatto divertire il pubblico italiano.

Colapesce è nato a Solarino, in provincia di Siracusa nel 1983 e si è avvicinato al mondo della musica sin da piccino. Il suo sogno era quello di diventare un ingegnere navale, ma i piani non sono andati come aveva immaginato. Dopo aver tentato il campo del giornalismo, Lorenzo Urciullo si è ritrovato con la chitarra in mano. Ma perché ha scelto proprio questo nome?

Il cantautore italiano si è ispirato ad un’antica leggenda siciliana. Colapesce rappresenta un uomo pesce che regge il peso della sua isola sulle spalle, salvandola dagli abissi del Mediterraneo.

La leggenda racconta di un giovane figlio di pescatori, chiamato Nicola e conosciuto come Cola, che amava il mare e soprattutto immergersi nelle acque alla ricerca di animali marini. Tutti lo consideravano un folle, perfino la sua famiglia non comprendeva il suo bisogno di cercare e salvare le creature marine. La madre lo maledì, trasformandolo in un pesce.

Gli abitanti raccontano che alla fine Re Ruggero lo mandò a prendere il posto di una delle 3 colonne che reggono la Sicilia. Colapesce oggi è il simbolo dell’isola. L’uomo che la sorregge e la salva dagli abissi.

Dimartino, invece, è nato a Palermo nel 1982. Si è avvicinato al mondo della musica nel 1998, quando si è unito alla band Famelika. Nel 2019 ha iniziato a collaborare con colui che oggi è il suo amico e collega Colapesce.

I Colapesce Dimartino si sono classificati al primo posto nella seconda classifica provvisoria del Festival di Sanremo 2023.