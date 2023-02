Festival di Sanremo, incidente per Beppe Vessicchio: cosa è successo al maestro?

Nel corso delle ultime ore il nome di Beppe Vessicchio sta occupando le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Dopo l’ospitata a Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez e Luis Sal, il maestro di musica è apparso destando in tutti una grande preoccupazione. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Beppe Vessicchio con un occhio nero. In queste ore non si fa altro che parlare del piccolo incidente di cui il il direttore d’orchestra si è reso protagonista. A rassicurare tutti e a svelare quanto successo è lo stesso Fedez. Ecco cosa ha rivelato il marito della co-conduttrice del Festival di Sanremo Chiara Ferragni.

Piccolo incidente di percorso per Beppe Vessicchio. Come già anticipato, il maestro di musica è apparso nella prima puntata di Muschio Selvaggio con un dettaglio che in molti hanno notato: un occhio nero. A rivelare quanto è accaduto è stato Fedez. Queste sono state le parole del cantante:

Vedete quella vetrata, ecco il maestro Vessicchio pensava di poter entrare direttamente da lì, non si è accorto che c’era il vetro e lo ha preso in pieno.

In seguito alle parole del cantante, il direttore ha confermato quanto rivelato da Fedez dimostrando ancora una volta la sua eleganza.

Festival di Sanremo, Beppe Vessicchio nel cast di Muschio Selvaggio

Per chi non lo sapesse, per la sua avventura a Sanremo Fedez ha avuto la possibilità di avere come ospite nel suo Muschio Selvaggio proprio il grande maestro. Siamo sicuri che la sua presenza darà un valore in più al podcast.

Insieme allo stesso Fedez e a Luis Sal, Beppe Vessicchio accoglierà moltissimi ospiti, i quali saranno tutti protagonisti della manifestazione canora più attesa dell’anno. Senza ombra di dubbio la presenza del maestro darà al podcast di Fedez e Luis Sal quel qualcosa in più che lo renderà sicuramente speciale.