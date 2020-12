Colpo di testa per la principessa: irriconoscibile con i capelli rasati

Gli stereotipi legati alla classica figura del nobile sono ormai anacronistici. Ecco, quindi, che la principessa Charlene di Monaco, la consorte del principe Alberto, spiazza tutti con la sua inedita rasatura, in netta contrapposizione ai vecchi “usi e costumi”: niente più lunga chioma e look très chic.

Charlene: richiami punk

Nel tradizionale evento natalizio organizzato ogni anno di distribuzione dei regali ai bimbi monegaschi, Charlene ha colto impreparati i presenti. Per la erede diretta di Grace Kelly, un radicale taglio laterale genderless, una novità dai richiami palesemente punk.

Rimando alle origini africane

Appena sono trapelati gli scatti, i sudditi e il mondo fuori dal principato hanno espresso stupore sul web. Ancor più avvertito se si considera la sobrietà e l’eleganza alle quali Charlene ci aveva abituati in passato.

Il protocollo doveva, evidentemente, cominciare a starle un po’ stretto. Abbinato alla capigliatura, pure l’outfit della principessa denota una forte personalità: un trucco deciso ed un soprabito di paillettes oro che omaggia le tradizioni del popolo africano, associate alle origini di Charlene.

La prima “principessa consorte” dopo Grace Kelly

Charlène Lynette Grimaldi (prima Wittstock) è infatti nata a Bulawayo, oggi città dello Zimbabwe, nel 1978 ed ha alle spalle una carriera da modella e nuotatrice. Le nozze con il principe Alberto II giungono nel 2011, anno in cui acquisisce il titolo di “principessa consorte”, divenendo la prima a occupare tale carica dalla prematura scomparsa di Grace Kelly nel 1982, a soli 52 anni.

Charlene: si schiera per l’emancipazione femminile

Come ci insegna la storia, il principato di Monaco è già stato in passato incubatrice di icone di stile ed epicentro di tendenze. Il taglio scioccante esibito nelle scorse ore da Charlene ricalca a pieno questo trend, sull’onda dell’abbattimento degli stereotipi di genere e dell’emancipazione femminile. Per dare uno sguardo al futuro bisogna trovare il coraggio di osare e lei ne ha in abbondanza!