Nel corso delle ultime ore è arrivata la bellissima notizia di Amadeus e Giovanna i quali hanno dichiarato il nuovo arrivo nella loro casa. Si tratta di un cucciolo di Boston terrier il quale è arrivato solo da pochi giorni ma già sta regalando tantissime emozioni. Loro stessi lo hanno annunciato a tutti i loro fan sui social.

Famiglia allargata per Amedeus e Giovanna. Un nuovo amico a quattro zampe da qualche giorno sta riempendo la loro casa di gioia e amore. Il suo nome è Kira ed è un piccolo cucciolo di Boston terrier. I conduttori hanno presentato la new entry a tutti i loro fan sul loro profilo Instagram.

Amedeus e Giovanna sono una delle coppie più amate e stimate nel piccolo schermo. I due, legati insieme da ormai 17 anni, si sono conosciuti al programma L’Eredità. Lui conduttore, lei valletta, da qui si sono fidanzati e non si sono più lasciati.

A post shared by Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus) on Oct 29, 2020 at 4:49pm PDT

A seguito di sei anni di relazione i due hanno deciso di sposarsi e dal loro meraviglioso matrimonio è nato un bambino, Josè Alberto il quale ora ha 11 anni. Ad oggi Amedeus e Giovanna tornano ad annunciare una novità e la loro famiglia si allarga.

Per presentare Kira, Amedeus e Giovanna hanno pubblicato una foto attraverso il loro profilo Instagram che ritrae l’amico a quattro zampe. I due hanno espresso tutta la loro felicità nell’avere in casa una piccola cucciola. Ecco cosa hanno scritto nella didascalia:

A post shared by Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus) on Oct 24, 2020 at 9:05am PDT

Si tratta di un gesto che è stato apprezzato da tutti i loro fan i quali hanno subito scritto tanti commenti positivi sotto il post. Ovviamente non potevano mancare anche le critiche di chi ha sottolineato come la coppia abbia preferito comprare un cane e non adottarlo. Tuttavia, Giovanna ha replicato con queste parole:

Cara Signora, (sono Giovanna, Instagram lo uso soprattutto io) …infatti aver preso in passato il cucciolo di Golden o oggi il cucciolo di Boston è proprio per il piacere di realizzare il sogno di nostro figlio! Ho risposto in merito al Golden, (una sola volta) le sarà sfuggito, è stato con noi soltanto 15 giorni purtroppo, è stata un esperienza molto dolorosa per mio figlio e per noi e per questo abbiamo deciso di non parlarne più ( semplicemente per evitare una sofferenza a José ) Tutto qui!.