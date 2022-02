Ana Mena, l’abbiamo ammirata ed ascoltata sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2022. Si è posizionata al penultimo posto con il suo brano Duecentomila ore.

Alla radio e sulle più conosciute piattaforme di Tik Tok però la sua è una delle canzoni più ascoltate!

Come ogni artista che ha partecipato al Festival della canzone italiana, anche Ana Mena è stata soggetta a diverse critiche. Prima gli utenti hanno contestato il fatto che fosse spagnola e stesse partecipando a Sanremo 2022, poi l’hanno accusata di plagio, perché il suo brano era troppo somigliante alla canzone Amandoti di Gianna Nannini. E per finire non sono mancate le critiche sui ritocchini estetici.

Sono diverse le foto di Ana Mena apparse sul web, che mostrano il suo aspetto prima del successo. Più giovane e decisamente irriconoscibile!

Secondo quanto affermato da dottor Miguel de la Peña, la cantante potrebbe essere ricorsa ad una blefaroplastica. Si tratta di una piccola operazione del costo di circa 4 mila euro, che rimuove la pelle in eccesso dalle palpebre.

Il medico è arrivato a tale deduzione, dopo aver confrontate le foto del prima e del dopo. Anche il naso, secondo l’esperto è cambiato, così come gli zigomi.

La carriera di Ana Mena

Ana Mena è una cantante e attrice spagnola nata in Estepona il 25 febbraio del 1997.

Il suo successo è arrivato nel 2006, dopo che ha vinto la dodicesima edizione dei Veo Veo Awards. Dopo la vittoria, ha pubblicato il suo primo album Esta es mi illusion.

Ha composto anche colonne sonore per diversi film. Con gli anni, Ana Mena è diventata famosa in Argentina, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Messico, Panama, Francia, El Savador, Uruguay e Venezuela.

Nel 2018 e nel 2019, ha collaborato con il rapper italiano Fred De Palma. Il loro album è poi diventato un tormentone estivo di successo.

Nel 2020, la cantante è stata ospite al Festival di Sanremo con l’artista Riki.

Nel 2021, ha collaborato con Rosso Hunt per il singolo Un bacio all’improvviso.

Nel 2022 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Duecentomila ore, classificandosi al penultimo posto.