Vi ricordate come era Gianna Nannini da ragazza? Ecco la foto inedita che sta facendo impazzire il web

Senza alcuna ombra di dubbio Gianna Nannini è una delle cantanti più amate nel mondo della musica italiana. Nata il 14 giugno del 1954 a Siena, la donna ha una carriera ricca di successi. Ma ve la ricordate quando era solo un ragazza? Sul web è spuntata una foto appartenente al suo passato. Scopriamola insieme!

I primi debutti di Gianna Nannini nel mondo della musica risalgono a quando era giovanissima. A seguito di un incidente con un macchinario per dolci presente nella sua azienda di famiglia, la donna perse le falangi e la voce. Un episodio che segnò il destino della sua carriera dato che il cambiamento di tono ha fatto di lei una vera e propria icona.

All’età di 19 anni Gianna Nannini si trasferì a Milano, città in cui ha iniziato a suonare e cantare in piccoli pub e locali. Qui a notarla è stata Mara Maionchi, un grande punto di riferimento per la musica italiana. Quest’ultima decise di avviare Gianna Nannini nel mondo della musica e da qui nacque la sua splendida carriera ricca di soddisfazioni e successi.

Come possiamo ben notare dalle immagini, Gianna Nannini non è cambiata così tanto nel corso del tempo. Nella foto, la celebre cantante ha lo stesso splendido viso di oggi, capelli corti scompigliati e gli occhi a goccia, alcune caratteristiche che l’hanno sempre contraddistinta.

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che attualmente il grande talento vive a Londra. La donna ha una bellissima famiglia composta da sua figlia Penelope e sua moglie Carla. La cantante ha sposato la sua compagna in Inghilterra decidendo di trasferirsi definitivamente nella capitale Inglese.